Праздник Новруз в Храме Атешгях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Исполнительной власти Сураханского района и поддержке Главного Управления культуры города Баку в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях" прошло торжественное мероприятие, посвященное празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

На мероприятии присутствовал глава Исполнительной власти Сураханского района Баку Ильгар Аббасов, который поздравил всех собравшихся с праздником.

Вниманию гостей мероприятия была представлена праздничная концертная программа с участием популярных исполнителей Лятафят Магеррамлы, Нурлана Тахмезли, Равана Зейналлы, Лейлы Рамазанлы, Эльвина Ахмеда, Анара Аббасова, Али Гулиева, Джейхуна Ахмедова, Талеха Оруджова, Сеймура Абузароглу, Кянана Даглароглу, Турала Гисмята, Русула Замана, Нуры Сахили, группы "Cahan", танцевальных коллективов "Köhnə Bakı" и "Azad", инструментального ансамбля "Xəzri", исполнителя на сазе Эльгюна Абдуллаева.

Также в праздничном мероприятии приняли участие коллективы Дворца культуры имени Саттара Бахлулзаде, Дворца культуры поселка Говсан, детских школ искусств №№3,36 и 37, домов культуры поселков Бюльбюля, Гарачухур и Зых.

Концертная программа была встречена публикой с большим интересом.

(Автор: Джани Бабаева)

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