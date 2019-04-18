Культура талышского народа (ФОТО)

18 апреля 2019 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Cinema прошла презентация итогов фотопроекта "Культура талышского народа", посвященного культуре и этнографии населения горных сел Астаринского района Азербайджана, организованная посольством Королевства Нидерланды в Азербайджане при участии Camping Azerbaijan, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие посол Королевства Нидерланды в Азербайджане Онно Керверс, известный голландский фотограф Ариан Зварт, итальянский фотограф Джордано Сотироу, азербайджанские фотографы Рустам Гусейнов, Рамина Бочарова, Ариф Гулузаде, Вагиф Муганлы.

Посол Королевства Нидерланды в Азербайджане Онно Керверс на открытии подчеркнул традиции мультикультурализма и толерантности в Азербайджане, отметил вклад каждого фотографа и поблагодарил всех участников мероприятия. Участники проекта отметили красоту природы, древнюю культуру, самобытность обычаев и традиций, гостеприимство талышского народа.

Зрителям было представлено более сотни фотографий и короткометражный документальный фильм о поездке, вызвавший продолжительные овации зрителей.

Астара (азерб. Astara, тал. Ostoro) - административный центр Астаринского района. Расположен на крайнем юго-востоке Азербайджана, на левом берегу реки Астара (Астарачай) при впадении её в Каспийское море. По реке проходит государственная граница с Ираном. Талыши (тал. толышон / tolışon) - народ, исторически проживающий в горной и предгорной области Талыш, примыкающей к юго-западному побережью Каспийского моря (юго-восток Азербайджана и северо-запад Ирана). Талышский язык относится к иранской языковой группе (северо-западная подгруппа, тати-талышское ответвление) индоевропейской семьи языков.

Духовная культура талышей исторически формировалась в контексте с азербайджанской. Специфические черты талышской культуры проявляются главным образом в народном творчестве, фольклоре, танцах и играх. В частности, песни «биджар», коллективные танцы и песни «халай», исполняемые на свадьбах, обогатили азербайджанское музыкальное искусство. Песни «биджар» и «халай» коллективно исполнялись женщинами нередко без инструментального сопровождения, с совершаемыми в такт движениями рук и прищелкиваниями. На свадьбах и других празднествах пение сопровождалось старинными ударными инструментами, из которых до наших дней дошел–«лаггути», представляющий собой подобие выдолбленного внутри деревянного ящика. На лаггути играли двумя палочками. Этот инструмент широко использовался преимущественно на свадьбах и других торжествах бедных семей. Народные праздники и календарные обряды талышей тесно связаны с такими проявлениями хозяйственной жизни, как сев, пахота, уборка урожая, перекочевки на летовки и зимовья, заготовка кормов, а также природными явлениями – метель, снегопад, ливень, наводнение и пр. Выходцы из этого региона внесли большой вклад в историю и культуру Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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