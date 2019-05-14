Как в Кюрдамире гостей встречали национальными сладостями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Кюрдамирском районе Азербайджана прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры, сообщили Trend Life во вторник в пресс-службе ведомства.

В фестивале приняли участие представители министерства культуры, начальники региональных управлений культуры, представители общественности, деятели искусства.

Глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Джафаров и начальник Кюрдамирского регионального управления культуры Эльман Мамедов отметили значимость проведения фестиваля.

Гостей мероприятия встречали девушки в азербайджанской национальной одежде держа в руках поднос с национальными сладостями и напитками.

На мероприятия была развернута экспозиция различных изделий декоративно-прикладного искусства, а также представлены живописные картины. Состоялась концертная программа с участием фольклорных, музыкальных и танцевальных коллективов.

Напомним, что основная цель проекта "Из регионов в регионы" - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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