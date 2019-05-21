В Азербайджане учрежден Национальный кинофестиваль "Золотая ступень"

БАКУ /Trend Life/ - Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) учрежден Национальный кинофестиваль “Qızıl Pillə” (Золотая ступень), сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Главная цель “Qızıl Pillə” – вклад в развитие национального кинематографа, повышение профессионального уровня и стимулириование деятельности кинематографистов.

Фестиваль будет проводиться раз в два года, в ноябре месяце. В конкурсной программе будут принимать участие художественные и документальные фильмы, определяться победители в различных номинациях. Условия участия в фестивале на официальном сайте СКАР www.Arki.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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