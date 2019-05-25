Последний приказ Вагифа Самедоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошел вечер, посвященный 80-летию писателя-драматурга, сценариста, народного поэта, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Вагифа Самедоглу (5.06.1939 – 28.01.2015, Баку), сообщает Trend Life.

Среди гостей были министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, председатель Союза писателей, народный писатель Анар Разаев, председатель Союза театральных деятелей, народный артист Азер Паша Нейматов, общественные деятели, представители культуры и творческой интеллигенции и молодежи. В фойе театра была представлена выставка книг народного поэта, рассказано о жизни и творчестве Вагифа Самедоглу, вкладе в развитие азербайджанской литературы.

На вечере состоялся показ спектакля Вагифа Самедоглу "Последний приказ генерала" (Generalın son əmri), поставленного по заказу министерства культуры Азербайджана. Режиссер-постановщик – народный артист Азербайджана Рамиз Гасаноглу.

Сюжет спектакля, который поставлен в жанре трагикомедии, повествует о семье генерала, очень уважаемого в обществе человека, но которого ненавидят его внук, алкоголик и тунеядец, и полоумная внучка. Они желают скорой смерти деда, чтобы завладеть его имуществом. Спектакль отличается остротой юмористических реплик, к примеру, как говорит один из героев, "лучше быть живым бабником, чем мертвым Героем Советского Союза", необходимо отметить и замечательную игру актеров. В ходе действия выясняется, что генерал, оказывается ...был "душегубом" в годы сталинских репрессий и послевоенное время. Более того, на склоне лет он мечтает вновь увидеть свою любимую, которую потерял много лет назад. В спектакле также есть ряд мистических моментов - образы солдатов времен Великой Отечественной войны, а также палач, который испытывает муки совести...

Художник-постановщик - народный художник Назим Бейкишиев, композитор - заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев. В ролях: народные артисты Джафар Намиг Кямал, Сабир Мамедов, Аждар Гамидов, заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Диляра Алиева, Санубяр Искендерли, Алмаз Аманова, Айшад Мамедов, Ровшан Кяримдухт, Хиджран Насирова и другие.

Вагиф Самедоглу - признанный мэтр современной литературы, комедийный драматург, талантливый музыковед, знаток джазовой музыки, творчество которого характеризуется разнообразием тематики, широтой и развернутостью поэтического мышления. Важное место в его творчестве занимают вопросы философского осмысления мира, человека и общества. Произведения, написанные для театра и кино, отличаются высокими творческими качествами, и, завоевав любовь зрителей, принесли ему известность и как драматургу.

Родился 5 июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, затем Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), прошел курсы в Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году выходит его первый литературный сборник "Yeddi şeir" ("Семь стихотворений"), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar" ("Телеграммы с пути"). С 1970 года Вагиф Самедоглу член Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 год был преподавателем фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории. 1968-1971 годы - возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. 1982-1985 годы - заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы. 1992-1994 годы - главный редактор газеты "Oğuz eli". Талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три книги - "Günün baxtı", "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе. Всенародную любовь получили такие картины, снятые по его произведениям как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки на пьесы "Uca dağ başında", "Lotereya", "Yayda qartopu oyunu", "Generalın son əmri", "Mamoy kişinin yuxuları". В 2000 - 2005 годах был депутатом Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), являлся членом комиссии по помилованию и азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ. Скончался 28 января 2015 года в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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