В Баку отметили 100-летие Исмаила Шихлы (ФОТО)

31 мая 2019 02:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного литератора, педагога, общественного деятеля, народного писателя Исмаила Шихлы (1919 - 1995 годы), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители науки, культуры и искусства, многочисленные поклонники творчества писателя.

В фойе филармонии был установлен фотостенд, отражающий различные этапы творческой деятельности писателя. До начала мероприятия гости также ознакомились книжной выставкой, на которой были представлены книги Исмаила Шихлы, а также печатные издания, посвященные творчеству литератора.

В своем выступлении на вечере первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев отметил, что мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Исмаила Шихлы.

Говоря о творчестве Исмаила Шихлы Вагиф Алиев подчеркнул вклад писателя в азербайджанскую литературу. Было отмечено, что Исмаил Шихлы – мастер слова, написавший новую страницу в летописи художественного мышления азербайджанского народа.
Вагиф Алиев отметил, что в связи с 100-летним юбилеем Исмаила Шихлы в учреждениях культуры и образовательных учреждениях страны проводятся многочисленные мероприятия. Министерством культуры Азербайджана подготовлена библиография Исмаила Шихлы, создана электронная база, отражающая творчество литератора. В ближайшее время в свет выйдет книга писателя "Ölən dünyam" ("Мир мой умерший") на русском языке.

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении подчеркнул значимую роль Исмаила Шихлы в азербайджанской литературе, и рассказал об обширной творческой деятельности писателя. Говоря о деятельности литератора, министр образования особо отметил педагогическую деятельность Исмаила Шихлы.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар отметил, что Исмаил Шихлы видный представитель азербайджанской литературы XX века. Во всех своих произведениях писатель создавал галерею ярких, глубоких образов, которые выделялись своей оригинальностью, и навсегда останутся в памяти читателей. Обогативший азербайджанскую прозу, роман Шихлы "Буйная Кура" стал важной вехой в современной литературе Азербайджана.

В своих выступлениях на вечере депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, народный писатель Эльмира Ахундова, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный поэт Рамиз Ровшан, главный редактор журнала "Азербайджан", писатель Интигам Гасымзаде поделились воспоминаниями об Исмаиле Шихлы. Выступившие рассказали не только о творческой деятельности писателя, но также и о его человеческих качествах. Было отмечено, что Исмаил Шихлы - пример настоящего гражданина, настоящего мужчины, истинного интеллигента.

На мероприятии были продемонстрированы фотографии, отражающие жизнь и творческий путь писателя, зачитаны отрывки из его произведений, представлена театральная сценка, а также показаны кадры из кинофильма "Кура неукротимая".

В заключение мероприятия выступил сын писателя, председатель Объединения журналистов Эльчин Шихлы, который выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание, оказываемое государством творчеству и наследию Исмаила Шихлы.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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