Андреа Бочелли в гостях у Урганта: Юсиф Эйвазов - великий тенор (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, известный итальянский тенор Андреа Бочелли и Ольга Перетятько стали гостями передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (Россия), сообщает Trend Life.

В ходе беседы с ведущим шоу Иваном Ургантом гости рассказали о совместном концерте, который состоится 4 июня в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Звезды оперы рассказали, как готовились к данной программе и о репертуаре концерта.

По словам Андреа Бочелли, на концерте он не будет исполнять произведения на русском языке.

"Не будет никого русского репертуара, потому что я слишком уважаю этот репертуар, особенно то, как звучит язык. Здесь с нами есть великий тенор, поэтому это его дело и честь петь по-русски. Каждый из нас должен делать то, что у него лучше получается. Я могу похвастать хорошим итальянским произношением", - сказал Бочелли о Юсифе Эйвазове.

Юсиф Эйвазов добавил, что споет с Андреа Бочелли несколько песен дуэтом.

Анна Нетребко рассказала, что она в декабре месяце вместе с Юсифом Эйвазовым посетила концерт Андреа Бочелли в Нью-Йорке и остались в полном восторге.

"А представляете, какие у меня были эмоции, когда я узнал, что в первом ряду сидит Анна Нетребко", - добавил Бочелли.

(Автор: Джани Бабаева)

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