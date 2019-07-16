Азербайджанский дирижер выступил в одном из лучших концертных залов Будапешта

БАКУ /Trend Life/ - Национальный симфонический оркестр Венгрии Danubia Orchestra Óbuda под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева выступил на открытии международного фестиваля классической музыки Klassz a Parton, сообщил Trend Life дирижер.

Открытие фестиваля состоялось в одном из лучших концертных залов Будапешта - дворце "Вигаду" (Vigado). Перед открытием фестиваля ведущая вечера подробно рассказала об истории развития азербайджанской музыкальной культуры и достижениях азербайджанских музыкантов.

Далее один из ведущих пианистов Венгрии, художественный руководитель фестиваля Klassz a Parton Тамаш Ерди разделил сцену с симфоническим оркестром и дирижером Эйюбом Гулиевым. На вечере прозвучали "Концертштюк" Карла Мария фон Вебера, "Анданте спианато и Гранд полонез" Фредерика Шопена, а также оркестровые сочинения Вольфганга Амадей Моцарта и Франца Шуберта. Концерт в прямом эфире транслировался по известному музыкальному радиоканалу Бартока.

Отметим, что фестиваль продолжится до 30 июля. Концерты пройдут в лучших залах Будапешта, а также будут представлены под открытым небом на берегу озера Балатон.

(Автор: Джани Бабаева)

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