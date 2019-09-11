Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике

11 сентября 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский документальный фильм "Nobel qardaşlarının ilk uğuru" ("Первый успех братьев Нобель") удостоен премии "Honour" за август месяц Международного кинофестиваля документальных фильмов в Доминиканской Респбулике - Festival Internacional De Cortometrajes Libélula Dorada, сообщили Trend Life автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер картины Джалаладдин Гасымов.

С полным списком по ссылке https://www.facebook.com/FICLD/photos/pcb.2497667810465676/2497667623799028/?type=3&theater

Фильм снят SSP Production, редактор – Акпер Гошалы, мастер по графике – Хагани Мамедов, текст читал – Эльдост Байрам.

Фильм "Первый успех братьев Нобель" повествует о том, как в 1874 году в Баку впервые побывал Роберт Нобель и понял, что нефть – дело очень выгодное. В 1875 году он вновь приехал в Баку и за 25 тысяч рублей купил у Тифлисского общества маленький керосиновый завод и несколько нефтеносных участков в Сабунчи. В мае 1879 года в Баку была основана иностранная, крупнейшая нефтепромышленная фирма – "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)".

В качестве учредителей выступали братья Нобель (Людвиг, Роберт и Альфред) и их друг полковник гвардейской артиллерии (впоследствии генерал) барон Петр Бильдерлинг. Основной капитал составил три миллиона рублей. За короткое время компаньоны стали владельцами промыслов в Сураханы, Балаханы, Бибиэйбате. В итоге, она стала одной из крупнейших фирм по добыче, переработке и транспортировке нефти, дав, в том числе, основу Фонду Нобелевской премии.

"БраНобель" вела нефтедобычу и нефтепереработку в Баку и Челекене, создала собственную сеть транспортировки и сбыта, включавшую в себя нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, в частности, было налажено собственное производство соды и серной кислоты. При основании компании, в неё вошли активы, приобретенные братьями Нобель и компаньонами в Баку в 1870 годах. Впоследствии, Товарищество имело 12 тысяч служащих, 40 нефтяных заводов в районе Баку, 5 очистительных заводов, 7 фабрик, 150 складов, 1500 вагонов - цистерн и 12 танкеров. Товарищество национализировано в 1918 году.

История Нобелей в Баку очень интересна, в ней есть и первые в мире цилиндрические суда-нефтехранилища, и первый в мире дизель-электроход, и первые в мире нефтеналивные суда, и нефтепровод, и разработка и внедрение ранее практически отсутствующих вагонов-цистерн. Логотипом Товарищества братьев Нобель был Храм огнепоклонников Атешгях. Он присутствовал везде: на акциях, на всех официальных документах, его изображение висело в конторе Нобелей, позже красовалось на роскошном издании 1904 году, посвященном 25-летию деятельности Товарищества в Баку. Ныне здесь действует Дом-музей братьев Нобель.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
  • Азербайджанский фильм удостоен премии "Honour" в Доминиканской Республике
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