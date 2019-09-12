В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)

12 сентября 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 12 сентября в Музейном центре в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, награждением орденами и медалями, согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

На мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что удостоенные почетных наград деятели, внесли вклад в развитие культуры и искусства страны. Было подчеркнуто, что государство с большой заботой и вниманием относится к представителям культуры и ценит их деятельность.

Министр поздравил представителей культуры и искусства и пожелал им дальнейших успехов в творческой деятельности.

Затем Абульфас Гараев вручил деятелям культуры и искусства - орден "Шохрат", Почетные дипломы Президента Азербайджанской Республики, медали "Терегги", удостоверения о присвоении званий "Народный поэт", "Народный артист", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист", "Заслуженный работник культуры".

Награжденные выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности со стороны государства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
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