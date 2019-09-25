В Ташкенте состоялось торжественное открытие Дней кино Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале "Зарафшан" Ташкента состоялось торжественное открытие Дней кино Азербайджана, организованных Министерством культуры Азербайджана, Национальным агентством "Узбеккино" и Центром азербайджанской культуры имени Гейдара Алиева в Ташкенте, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства Узбекистана, дипломаты, кинематографисты, представители творческой интеллигенции, молодежи и азербайджанской диаспоры.

В фойе была организована фотовыставка об азербайджанском кино, и уголок под названием "Азербайджан - Страна огней", состоялось выступление азербайджанских музыкантов и танцевальной группы “Azərbaycan qızları”.

Выступившие в церемонии открытия генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов, главный консультант отдела кинематографии Министерства культуры Азербайджана Алмаз Султанзаде, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева, заслуженный деятель искусств Азербайджана, киновед, режиссер Аяз Салаев, режиссер и сценарист Мирбала Салимли, режиссер Шамиль Алиев отметили важность расширения творческих контактов, реализации совместных проектов. Было рассказано о развитии азербайджанского кинематографа, успехах в советский период и в годы независимости, о множестве призах на международной арене.

Дни кино Азербайджана пройдут в Ташкенте, Алмалыке и Самарканде. Зрителям будут представлены художественные фильмы режиссера Мирбалы Салимли "Красный сад", Ильгара Наджафа "Гранатовый сад", Шамиля Алиева "Степняк", Рафига Алиева и Джавида Тевеккюля "Урок", а также документальные фильмы Натальи Завозненко "Баку в зеркале веков", Адиля Азая "Мудрец, оставшийся в тайне" и Валентины Гуркаленко "Гусейн Хан Нахчыванский. Возвращение". Также пройдут творческие встречи в национальном агентстве "Узбеккино", различных учебных заведениях, пресс-конференции, презентации и мастер-классы.

(Автор: Вугар Иманов)

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