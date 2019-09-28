Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)

28 сентября 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама состоялся потрясающий концерт звезды нью-йоркского джаза Мишель Уокер, сообщает Trend Life. Выступление артистки прошло в сопровождении джазового квартета Алексея Черемизова.

Мишель Уокер покорила бакинскую публику своим неповторимым и завораживающим голосом, а ее сильнейшая артистическая харизма ощущалась с первых минут появления на сцене. Уокер уводит слушателей за собой в глубины импровизации. Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза не оставило равнодушным ни одного слушателя в зале. Выступление звезды было встречено бурными овациями и криками "Браво!".

Отметим, что Мишель Уокер – восхитительная нью-йоркская джазовая вокалистка, со страстной и в тоже время нежной манерой исполнения, которая поражает всех своим особенным тембром голоса. Она регулярно принимает участие в различных фестивалях и концертах, выступая на одной сцене со звездами мирового уровня, и не перестает покорять публику своим талантом. В её власти смешивать классические мелодические ходы и современные стилистические находки.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Руслан Ализаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
  • Интригующее путешествие со звездой нью-йоркского джаза в Баку (ФОТО)
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