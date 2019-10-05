Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"

5 октября 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская группа FM JAZZ BAND под руководством Фуада Мусаева примет участие в четвертом Международном фестивале "Дельта-джаз", который пройдет в Астраханском театре оперы и балета с 11 по 14 октября, сообщает Trend Life. Выступление пройдет при поддержке Благотворительного фонда "Мост дружбы и радости" (директор Севиндж Насирова). В программу коллектива включены известные азербайджанские композиции в новой джазовой обработке.

"Торжественное открытие четвертого Международного фестиваля "Дельта-джаз" в Астрахани состоится 11 октября. В этот день впервые в истории Международного фестиваля "Дельта-джаз" выступит коллектив из Азербайджана FM JAZZ BAND под руководством Фуада Мусаева. Фуад Мусаев популярный в Азербайджане и за его пределами певец, композитор, руководитель джаз-бэнда. Талантливый исполнитель с сильным бархатным голосом покоряет публику своими вокальными данными. Свойственная ему открытость души и волевой характер отражаются в словах песен и в музыкальных композициях. В 2006 году Фауд создал эстрадную группу FM EXPRESS BAND, затем на её базе был создан ансамбль FM JAZZ BAND. Первое выступление группы состоялось в 2016 году в Грузии на международном джазовом фестивале "Кавказ"", - говорится на официальном сайте фестиваля.

12 октября выступит "Биг-Бенд" Астраханской государственной филармонии под руководством Евгения Якушкина. 13 октября - Trio Ramberto Ciammarughi - джазмены из консерватории "Санта-Чечилия" в Риме, под руководством ректора Альфредо Санталочи. 14 октября - звёзды американского джаза Elijah Jamal Balbed и солистка Кэнди Миллс. Основатель ансамбля - мульти-инструменталист, педагог и композитор Элайджа Джамал Балбед - один из ведущих джазовых саксофонистов Вашингтона. ⠀

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  • Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
  • Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
  • Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
  • Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
  • Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
  • Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
  • Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
  • Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
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