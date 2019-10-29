Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После моего концерта в Baku Crystal Hall я дал слово, что следующую свою премьеру обязательно привезу в Баку, об этом, как сообщает Trend Life сказал сегодня азербайджанским журналистам на пресс-конференции король российского шоу-бизнеса, народный артист России Филипп Киркоров.

30 и 31 октября в 20.00 в Бакинском конгресс-центре Филипп Киркоров выступит с грандиозной сольной концертной программой "#ЦветНастроения. Я+R"

"Тогда в Crystal Hall я представлял шоу "Я" и мы привезли в Баку пять фур с декорациями. На шоу "#ЦветНастроения. Я+R" – привозим семь фур, и это означает, что сцена будет больше и монументальнее, смена декораций и костюмов будет проходить чаще, количество танцоров увеличится. Будем удивлять! Я почему-то уверен, что зрителям это шоу понравится еще больше, чем предыдущее. Новое шоу длится три часа, я не экономлю ни сил, ни здоровья. На сцену выхожу с радостью, особенно там, где мне в удовольствие выступать, например, как в Азербайджане", - сказал народный артист России.

Филипп Киркоров подчеркнул, что выступление в Crystal Hall – это один из самых запоминающихся концертов в его жизни.

"Несколько лет назад с легкой руки Эмина (прим.- народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN)), благодаря поддержке моих друзей в Азербайджане и фестивалю "ЖАРА" я впервые оказался здесь. Тогда загадал желание снова вернуться в Баку. Мое желание сбылось - у меня состоялся концерт в одном из самых красивых залов мира – Crystal Hall. Это было невероятно, один из самых запоминающихся концертов в моей жизни", - добавил он.

Народный артист России отметил, что Азербайджан – прекрасная и гостеприимная страна.

"Хотел поблагодарить от всего сердца семью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразить благодарность Мехрибан Алиевой за теплоту, встречу, отношение и внимание", - сказал Филипп Киркоров.

Певец, который прилетел в Баку вместе с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, отметил, что дети мечтали об этой поездке.

"Хотел провести время с детьми. Стараюсь, брать их туда, где знаю, что будет хорошо, вкусно, безопасно и по-домашнему уютно. Они мечтали об этой поездке, постоянно интересовались, когда полетят в Баку. У нас будет много свободного времени, и мы обязательно пойдем на экскурсию в Старый город (прим. Ичери Шехер), посетим Центр Гейдара Алиева, встретимся с друзьями. В Баку - домашние условия, стол, накрытый самыми вкусными блюдами, которые приготовлены с любовью. Я даже перед визитом в Азербайджан специально худел, так как понимал, что здесь я наберу несколько лишних килограмм", - рассказал Киркоров.

Филипп Киркоров не стал раскрываться все сюрпризы, которые ждут зрителей его шоу "#ЦветНастроения. Я+R", лишь отметив, что специальной гостьей программы станет народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова.

"Я дружу с блистательной азербайджанской певицей Айгюн Кязымовой, она мне как сестра. Этим летом мы спели дуэт "Джалма", и это стало ярким событием. С Айгюн мы постараемся повторить успех "Джалмы", и подготовили еще одну песню. Это особенная композиция, мы подготовили ее от всего сердца, с огромным уважением с моей стороны как гостя и со стороны Айгюн, как гостеприимной хозяйки. Не буду скрывать, песня называется "Азербайджан". Композиция – признание в любви, искренняя благодарность этой гостеприимной земле, людям, которые полюбили мое творчество", - сказал певец.

Король российского шоу-бизнеса также добавил, что азербайджанские женщины благородные, гостеприимные, красивые, они королевы, поэтому в них нельзя не влюбиться.

В Баку Филипп Киркоров прилетел из Нью-Йорка транзитом через Москву и подчеркнул, что перелет прошел комфортно и благополучно благодаря авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). "В Баку летели авиакомпанией "Азербайджанские авиалинии", перелет прошел замечательно, на борту было надежно, комфортно и вкусно", - добавил артист.

Филипп Киркоров также рассказал азербайджанским журналистам о своих местах и планах.

"До появления детей мечтал о чем угодно – карьере, новых песнях, собственном доме. Сейчас же, мечтаю только об одном – увидеть, как мои дети взрослеют, как определится их путь, знать, что у них все получается и конечно, видеть их счастливыми", - добавил он.

Напомним, что 30 и 31 октября в 20.00 в Бакинском конгресс-центре Филипп Киркоров выступит с грандиозной сольной концертной программой - новым шоу, получившим говорящее само за себя название "#ЦветНастроения. Я+R". В шоу задействованы уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой. Старые и новые хиты в программе звучат по-новому, а главный хит этого масштабного яркого шоу – "Цвет настроения синий" – станет главной гарантией хорошего настроения поклонников певца, пришедших на концерт. Феерическое live шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками – вот самое главное, что нужно знать о предстоящем концерте Киркорова в Баку. Все, кто уже видел новую концертную программу Филиппа Киркорова, называют ее фантастической, отмечая, что подобного ранее никто из российских исполнителей не делал.

(Автор: Джани Бабаева)

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