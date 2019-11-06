Марат Башаров привезет в Баку "Идеальную игру"

6 ноября 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, 28 февраля в 20.00, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета будет представлен спектакль "Идеальная игра" с участием известных российских актеров театра и кино Марата Башарова и Регины Мянник, сообщил Trend Life организатор показа - компания 33 EVENT.

Мистическая мелодрама "Идеальная игра" поставлена по мотивам пьесы "Вальс случая" популярного французского автора Виктора Аима.

Жизнь стремительна и скоротечна. Но в ней есть то, что заставляет совершать подвиги, воспламеняет сердца, разрушает государства – вечная дуэль мужчины и женщины.

В ритме вальса движется спектакль, повествуя о жизни Женщины. Знакомства, любовь, измены, снова знакомства, влюбленность, надежды, разочарования... И вдруг совершенно неожиданно – встреча с Ним. На сцене Женщина и Ангел. Ей надо всего лишь откровенно рассказать о своей жизни. Но это не так просто, как кажется...

Когда ты находишься между "ещё" и "уже", приходит время подвести итоги. Бросить всё. Расстаться с багажом воспоминаний. Начать новую игру. Главное правило в ней честность. А как иначе? Когда ты на встрече с самим Ангелом.

И вот эта встреча. Женщина и Ангел. Он и она. Начало игры. Для неё - решение судьбы. Для него - привычный алгоритм действий. Но внезапно что-то пошло не так, ведь любовь свойственна не только людям...

Режиссер постановки - Владимир Устюгов (работы – "Неисправимый лгун", "Блеф", "Шикарная свадьба", "Голая правда", "Декоратор любви", "Третий лишний", "Мужчина нарасхват").

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Итальянец разберется в Баку с любовью, или Когда ревность застилает разум
Культура 5 ноября 16:52
Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
Культура 5 ноября 15:26
Счастливая Севиль теперь и в Шеки... (ФОТО)
Культура 5 ноября 14:05
Сельская честь в Баку - супруг обещает жестоко отомстить
Культура 30 октября 13:43
В Баку появится веселый эльф
Культура 28 октября 18:01
Рамиль Гасымов перевоплотится в Вагифа
Культура 23 октября 13:45
Лента новостей
Обнародованы названия СМИ для агитации на муниципальных выборах в Азербайджане
Политика 11:46
Сэкономить свыше $800 млн позволило реформирование процесса госзакупок в Казахстане
Бизнес 11:42
В Азербайджане объединен ряд организаций
Общество 11:35
Спецсамолет с Огтаем Гюльалыевым на борту вылетел в Турцию (ФОТО)
Политика 11:27
Довериться ли Али Керимли Али Инсанову? – политический обозреватель о «круглом столе» оппозиции
Политика 11:21
Глава Туркменистана проведет переговоры с руководством Италии
Туркменистан 11:13
В Анкаре состоится турецко-кыргызский деловой форум – министерство
Турция 11:00
Подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией банков Азербайджана и Международной финансовой корпорацией
Финансы 10:58
Азербайджан является лидером в области цифровизации – Директор центра экономических реформ
Финансы 10:55