В Баку пройдет Неделя турецких фильмов - программа

22 ноября 2019 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" 25 ноября в 19.00 часов состоится церемония открытия V Недели турецких фильмов в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

Мероприятие пойдет при организации министерства культуры и туризма Турции, посольства Турции в Азербайджане, агентства TİKA и Киноцентра "Низами".

В церемонии открытия примут участие представители посольства Турции в Азербайджане, а также деятели киноиндустрии Турции. В день открытия Недели турецких фильмов вниманию бакинских зрителей будет представлена кинокартина "Loсman".

В последующие дни жители и гости Баку смогут посмотреть фильмы, вошедшие в программу Недели турецких фильмов:

- 26 ноября в 17.00 состоится показ фильма "Loсman", а в 19.00 киноленты "Kapan".

- 27 ноября в 17.00 будет продемонстрирована картина "Annem", в 19.00 - "Çakallarla dans 5".

- 28 ноября в 17.00 зрители смогут посмотреть киноленту "Çakallarla dans 5", а в 19.00 фильм "Kapan".

- 29 ноября в 17.00 в Киноцентре состоится показ фильма "Rafadan Tayfa", в 19.00 - "Annem".

Вход на показы свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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