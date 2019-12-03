Невероятный интерес и восторг - "Синий трактор" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С радостью и восторгом юные бакинские зрители встретили спектакль "Синий трактор", сообщает Trend Life.

Впервые в Баку, на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, было представлено официальное лицензионное музыкальное детское шоу "Синий трактор".

"Синий трактор" любят все дети. А кто не любит – тот просто пока ещё не видел этот музыкальный мультфильм, полный запоминающихся шуток, которые с удовольствием повторяет вся семья. Добрая шоу-сказка покорила сердца самых маленьких зрителей.

В основе музыкального спектакля лежит простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зрительный зал. Главный герой представления Синий трактор гулял и потерялся. Его новые друзья - профессор, девочка Маня и мальчик Петя - отправляются в полное приключений путешествие, чтобы найти его дом. Интересно, что в этой сказке нет злодеев – и юные зрители с восторгом танцевали, смеялись и радовались полностью позитивному представлению.

Потрясающие декорации, от которых просто невозможно оторвать взгляд, яркие костюмы и интересный реквизит и огромный экран, вписанный в декорацию, создавали иллюзию настоящего путешествия не только для детей, но и для взрослых.

Примечательно, что спектакль полон интерактива и нет никаких границ между сценой и залом. Все это позволяет тотально погрузиться в действие, а веселье доходит до дальних рядов благодаря специальному игровому реквизиту для каждого зрителя.

У юных зрителей спектакль вызвал невероятный интерес и восторг, а это лучшая награда для актеров и создателей представления.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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