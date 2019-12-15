Ярко, музыкально, динамично - гала-концерт фестиваля "ЗИМА" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ярко, музыкально, зажигательно, динамично, так прошел гала-концерт третьего Международного детского музыкального фестиваля "ЗИМА", организованный Beat Group при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Гала-концерт был представлен на сцене Дворца Гейдара Алиева и собрал огромную зрительскую аудиторию. Вели красочное шоу – Суэль Ибадова (15 лет) и Руфат Мамедов (14 лет).

Перед выступлением каждого участника была продемонстрирована видеооткрытка. В коротких ознакомительных роликах ребята рассказывали о себе, своих увлечениях, музыкальных пристрастиях и том, как проходила подготовка к фестивалю.

Каждый участник фестиваля покорил зрительскую аудиторию не только вокальными данными, но и актерским мастерством и танцевальными способностями. Концертные номера были настолько фееричными, что от сцены не возможно было оторвать взгляд. Каждая песня – это отдельная история с множеством неповторимых деталей и запоминающихся акцентов.

Постановщики сценических номеров настолько креативно подошли ко всему, что на сцене то появлялся школьный автобус, то мотоцикл с лихими байкерами, а иногда площадка для выступлений становилась магазином сладостей, или пространством, где разместился передвижной цирк, сцену "захватывали" роботы с далекой галактики, а также юные артисты вместе со зрителями совершили путешествие во времена Великого Гэтсби.

Участники фестиваля - Камила Мамедзаде (8 лет), Айлин Зейналова (10 лет), Лейла Ахундова (14 лет), Нурдан Гусейнзаде (14 лет), Лейли Мамедли (11 лет), Эмилия Гаджиева (15 лет), Зарифа Ильясова (12 лет), Назрин Аббасбейли (12 лет), Лейли Наджафова (12 лет), Нурай Рахман (9 лет), Айлин Нагиева (12 лет), Лейла Гулиева (16 лет), Джалал Баширли (11 лет), Фахрия Алиева (10 лет), Аттила Гариб (11 лет), Ройа Гусейнова (13 лет), Нияз Гурбанов (16 лет), Нурлана Вейсова (14 лет), Сона Азизова (10 лет), Омар Наджафов (11 лет).

К азербайджанским талантам на сцене присоединились юные зарубежные артисты - участники, финалисты международных конкурсов. Среди них – участница французского шоу "Голос. Дети" Клара Рот (Франция), участница проекта "Голосу. Діти" Варвара Кошевая (Украина), участник пятого сезона российского "Голос. Дети" Даниил Купч (Казахстан), победитель шестого сезона шоу "Голос. Дети" Ержан Максим (Казахстан), участница российского шоу "Голос. Дети", обладательница Гран-при на детском "Славянском базаре" (2017 год) Мария Магильная (Беларусь) и вокалисты из Великобритании Хиггинс-Хумес Рафаэл и Кроу Шагуан.

"ЗИМА -2019" порадовала и громкими звездными именами – в этом году своими выступлениями фестиваль украсили народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова и заслуженная артистка Севда Алекперзаде. Для каждого участника разделить сцену с известными артистами большой шанс и творческая удача, но больше всех повезло Джалалу Баширли и Фахрии Алиевой.

Джалал исполнил в дуэте с Айгюн Кязымовой популярную песню "Карие глаза", а Фахрия вместе с Севдой Алекперзаде композицию "Gəl sənə qurban". Поддержать свою тезку - 13-летнюю Ройю Гусейнову, на сцену с букетом цветов вышла народная артистка Ройа Айхан.

Несмотря на то, что юные участники фестиваля делают только первые шаги к покорению музыкального олимпа, у них уже есть свои яростные поклонники и небольшие фан-группы из числа одноклассников, близких и друзей, которые после выступления участников фестиваля задаривали цветами.

Продолжительные аплодисменты зрительской аудитории сопровождали каждое выступление юных артистов.

"ЗИМА" - это не песенный и не вокальный конкурс, это – фестиваль, это праздник музыки и талантов, участники которого будут награждены специальными дипломами. Организаторы воплотили мечты юных артистов выступать на большой сцене. Фестиваль для них стал важным этапом, на котором они еще раз удостоверились, что мечтают связать свою жизнь со сценой, и что все возможно, надо только упорно трудиться и идти к своей цели.

(Автор: Джани Бабаева.)

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