"Кровавая память" в работах азербайджанских художников

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку, 17 января в 16.00 будет проведена выставка под названием "Кровавая память", посвященная 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На выставке будут представлены работы таких художников, как Микаил Абдуллаев, Боюкага Мирзазаде, Хафиз Мамедов, Видади Нариманбеков, Сара Манафова, Шамо Аббасов, Джахангир Рустамов, Фарман Гуламов, Ариф Гусейнов, Эльмира Шахтахтинская, Ханлар Ахмедов и Сахиб Гулиев.

Будут представлены табло под названием "Бакинское бедствие", "19 января 1990-го года", "Шехиды", "Беспокойный вечер", "Нашествие", "Посвящение шехидам", "Бог нам в помощь" и другие.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года героической страницей вошел в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни, доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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