Риад Мамедов сыграет сказки "Тысячи и одной ночи" в Москве

16 января 2020 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 29 февраля состоится премьера второго концерта из цикла "Четыре сказки из "Тысячи и одной ночи"" в исполнении трио азербайджанского пианиста Риада Мамедова, сообщили Trend Life в министерства культуры Азербайджана.

В четырех концертах пианист Риад Мамедов и его джазовое трио рассказывают историю музыки XX века.

"Сборник "Тысяча и одна ночь" о персидском царе Шахрияре и его жене Шахерезаде строится по принципу обрамленной повести, позволяющей включать в содержание новые, имеющие самостоятельное значение тексты. Этот принцип мы используем для построения своего цикла концертов. В четырех музыкальных сказках будут отражены разные мироощущения, личные истории, переживания композиторов и исполнителей, связанные с появлением новой музыки", - говорит Мамедов.

Отметим, что Риад Мамедов окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности "фортепиано", а также теоретическую аспирантуру как музыковед. Выступал на международных фестивалях в Азербайджане, Бельгии, Канаде, Франции и России. Играл с оркестром MusicAeterna Теодора Курентзиса, камерным оркестром Niagara Silkway (Канада) и другими. Риад Мамедов ведет педагогическую деятельность. Он автор научных статей и публикаций по систематизации жанров в современном музыкальном искусстве Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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