День Муслима Магомаева на Первом канале России

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня Первый канал России проведет "День Муслима Магомаева", сообщает Trend Life.

Телезрители смогут посмотреть документальный фильм о народном артисте СССР "Нет солнца без тебя", большой концерт, который был приурочен к 75-летию со дня рождения Магомаева, программу "Эксклюзив" и выпуск ток-шоу "Сегодня вечером".

Документальный фильм "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя..." выйдет в эфир в 10:15. А в 14:45 по московскому времени телезрители смогут посмотреть концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева.

Программа "Эксклюзив" выйдет в эфир в 17:50 по московскому времени, ее героиней стала дочь Муслима Магомаева - Марина Магомаева, которая долгие годы живет за границей. В программе она рассказывает о своей жизни и о своем великом отце.

Передача "Сегодня вечером" выйдет в эфир в 19:30. Ведущая программы Юлия Меньшова и гости студии вспомнят легендарного певца, любимца публики, народного артиста СССР Муслима Магомаева. В студии собрались его друзья, родные и близкие, среди которых - любовь всей его жизни, его супруга и муза Тамара Синявская. Они поделятся воспоминаниями о том, каким был Муслим Магомаев, вспомнят самые яркие события его жизни и, конечно, в передаче прозвучат его лучшие песни.

(Автор: Джани Бабаева)