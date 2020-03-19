Архив известного композитора передан азербайджанскому музею (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана передан архив народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", композитора Хайяма Мирзазаде, сообщает Trend Life.

Архив передан музею со стороны семьи азербайджанского композитора. Среди этих материалов – фотопортрет, диски, пригласительные, программки, газетные вырезки и журналы.

Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году он окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Известный артист в свое время был учеником Гара Гараева. С 1957 года Мирзазаде преподавал в консерватории.

С 1969 по 1983 годы - заведующий кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории. Он внес большой вклад в формирование будущих профессиональных музыкальных кадров.

Хайям Мирзазаде - автор симфонических, камерных, эстрадных и джазовых произведений, музыки к около пятидесяти драматическим спектаклям и кинофильмам. Произведения композитора исполнялись в Австрии, Великобритании, Венгрии, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и других странах мира.

Он скончался 30 июля 2018 года на 82-м году жизни, и похоронен на второй Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)