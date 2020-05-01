Созданные руками женщин… - российский музей о декоративно-прикладном искусстве Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Сотрудники Российского этнографического музея продолжают работать над выставкой предметов декоративно-прикладного искусства Азербайджана, организуемой совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра, а также над научным каталогом к ней, сообщает Trend Life со ссылкой сайт этнографического музея.

"Для научной работы как особого вида творчества периоды спада социальной активности могут быть порой полезны, позволяя исследователям полнее сконцентрироваться. В преддверии самоизоляции нами было уже много сделано по подготовке этого проекта: отобрано около 50 ковров из собрания музея и немногим меньше важных в быту изделий из ковровой ткани: мягких сундуков, переметных сум, мешков, которые редко становятся предметами специального экспонирования на выставках. Также планируется показ тканей, набоек, вышивок, медных сосудов и т.д. Конечно, наши сотрудники просмотрели гораздо больше предметов, чем выбрали, но так всегда бывает в музейной работе. Наблюдения привели к некоторым открытиям, которые мы сегодня тщательно анализируем, чтобы подробно и ярко рассказать о них на выставке", - отмечено в сообщении на сайте музея.

Также в материале на сайте рассказывается о том, почему центральной темой были выбраны ковры.

"Ковер на Кавказе являлся предметом первой необходимости, создающим комфортную обстановку и в переносном жилище, ставившемся прямо на землю, и в домах оседлого населения, имевших каменные стены и земляной пол.

Созданные руками женщин, превосходные кавказские ковры попадали на рынки близких и далеких стран. Ковры были важнейшим товаром уже на Великом Шелковом пути, и как его наследие могут быть осмыслены в символике "большого узла" – ковровый узел в контексте крупных узлов на исторических торговых трассах Южного Кавказа. И это увлекательная тема для исследования", - подчеркнуто в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева)