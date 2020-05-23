От Баха до Кувахары - Ровшан Мамедгулиев и Екатерина Мочалова выступят с онлайн-концертом

БАКУ/Trend Life/ - 23 мая классический гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ровшан Мамедгулиев, проживающий в России, выступит c онлайн-концертом вместе с российской исполнительницей на домре и мандолине Екатериной Мочаловой, сообщает Trend Life.

"Для ценителей прекрасного готовим интересную, разнообразную и даже местами неожиданную программу - от Баха до Кувахары",- написал на своей странице в Facebook Мамедгулиев.

Онлайн-концерт начнется в 19:00 по московскому времени, и будет транслироваться на YouTube-канале гитариста.

Ровшан Мамедгулиев много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом. В 2012 году он выступил с сольным концертом в зале Карнеги-холл (Нью-Йорк, США). В концертном сезоне 2013-2014 годов в рамках гастрольного тура победителя конкурса GFA Ровшан выступил с сольными концертами и мастер-классами в 50 городах Северной и Южной Америки (в США, Канаде, Мексике, Бразилии и других странах). В 2017 году состоялся его сольный концерт в концертном зале Консертгебау (Амстердам, Нидерланды). В качестве солиста Мамедгулиев сотрудничает с различными коллективами, в том числе с оркестром Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца (Франция), оркестром Collegium instrumentale (Валенсия, Испания), Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Гара Гараева и другими коллективами.

Екатерина Мочалова - российская исполнительница на домре и мандолине, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, кандидат искусствоведения. Мочалова выступала в качестве солиста со многими коллективами России и зарубежья. Принимала участие в международных фестивалях "Московская осень", "Созвездие мастеров", Osaka International mandolin festival (Япония), Tamburica-Fest (Сербия) и многих других. Наряду с исполнительской деятельностью большое внимание она уделяет педагогической работе. С 2015 года преподает на кафедре струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных и Тамбовском Государственном музыкально-педагогическом институте им. С.В. Рахманинова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)