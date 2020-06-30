Было принято решение перенести событие… - EMIN

БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) дал интервью российскому изданию "Русская планета". Интервью опубликовано в рамках проекта "Личные связи". Это серия интервью известного российского журналиста Юрия Костина с видными личностями, в которых они рассказывают о своей жизни и работе.

В интервью народный артист Азербайджана, который является одним из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" рассказал о переносе проекта на следующий год.

"Но это был юбилейный фестиваль, в котором должны были участвовать 300 артистов. Он должен быть ярким и грандиозным. Если проводить с компромиссом – это не было бы "ЖАРОЙ". Поэтому было принято решение перенести событие на следующий год, сделать его ещё более грандиозным, - подчеркивает он. - Там почти 10 тысяч человек в день, и столы, и VIP, и всё это на берегу Каспийского моря. Энергия фантастическая. Это событие, в рамках которого где гостеприимно принимают – в этом и есть "ЖАРА", и не хочется, чтобы она менялась", - отметил певец.

Музыкант также рассказал, что к лейблу Zhara Music обращаются с большим количеством песен, и некоторые выражают недовольство из-за того, что их творению не уделяется должного внимания.

"Но просто талантливая красивая песня – это еще не полностью сформировавшийся продукт. Мне тоже в 25 лет казалось – ну как же, у меня клевая музыка, почему она не ротируется? Сегодня артист должен быть упакован: должна быть концертная деятельность, концепция, крутая музыка, какая-то узнаваемость и популярность. Когда наряду с Григорием Лепсом и Полиной Гагариной ставишь в эфир просто клевую песню и говоришь – вот этого человека зовут так-то… Сейчас есть много инструментов, не так важно попасть на радио, как в какой-то тренд на YouTube или TikTok. Радио - это уже следующий этап. Одни из наших артистов, HammAli & Navai, собрали своим треком "Пустите меня на танцпол" десятки миллионов просмотров, а ведь там просто картинка, денег на клип не было. Они реализовались, и сегодня у них нет проблем с ротацией. Макс Фадеев рассказывал, как это раньше было. Надо было взять кассету, приехать из другого города, а тебе говорили – спасибо, мы послушаем, можете ехать обратно. Сегодня этого дисконнекта нет",- подчеркнул EMIN.

Певец также рассказал, что вывел себя из состава участников собственной музыкальной премии "ЖАРА", так же сделал это и Григорий Лепс.

"Мы на своей премии получать наград не можем. Даже если у нас есть суперхит, который взорвёт все радиостанции. Об этой неловкости даже в качестве просто выступающего я не думаю", - подчеркнул он.