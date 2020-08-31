A.LI выпустил клип на дебютную песню "Еду на капоте" (ВИДЕО/ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Совсем недавно Али Агаларов удивил общественность и представил свою первую песню в стиле рэп – "Еду на капоте". Под сценическим псевдонимом A.LI начался его творческий путь. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN).
И уже сегодня молодой артист приглашает всех посмотреть клип на его трек на своем официальном канале YouTube.
"У меня интересный вкус в музыке. Когда мне было 5-6 лет, то я слушал Майкла Джексона и Шакиру, сейчас очень люблю хип-хоп и рэп, именно поэтому решил себя попробовать в этом жанре", - поделился Али в интервью с журналистами.
Али обещает скоро выпустить еще одну песню и продолжить активно заниматься музыкой.
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