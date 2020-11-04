Азербайджанские писатели стали финалистами Международной Лондонской литературной премии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские писатели Сария Мамедова и Зейтулла Джаббаров стали финалистами Международной Лондонской литературной премии в категории "Звезды", сообщает Trend Life.

Сария Мамедова претендует на победу в номинации "Нон-фикшн, публицистика, журналистика" – Премия имени Чарльза Диккенса (в категории русскоязычные авторы), а Зейтулла Джаббаров – в номинации "Поэзия" - Премия имени лорда Джоржа Ноэля Гордона Байрона (в категории русскоязычные авторы)

Международная Лондонская литературная премия учреждена Интернациональным Союзом писателей (Международный Союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и журналистов) - крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей. Союз был основан в 1954 году. Штаб-квартира организации до 2010 года находилась в Париже, в данный момент основное подразделение расположено в Москве.

Сария Мамедова - член Союза писателей Азербайджана, Союза писателей России, Международного союза писателей (COI) и Союза писателей Северной Америки, Евразийской творческой гильдии. С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Кандидат химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Лауреат национальных и международных литературных премий, "Писатель года" 2013-2015 годы, обладательница "Золотого пера Руси 2018", кавалер медалей "Российская литературная премия", "Князей Бориса и Глеба", "Георгиевская лента" и т.д., имеет международные сертификаты и почетные дипломы России, США, Великобритании, Сирии и других стран.

Зейтулла Джаббаров - поэт, писатель и публицист, заслуженный журналист Азербайджана, член Союза писателей России. Выпускник Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы (ныне Бакинский славянский университет). Работал учителем в средней школе, на протяжении 30 лет - журналистом. Лауреат национальных и международных премий, автор более 20 книг.

(Автор: Вугар Иманов)