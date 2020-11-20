"Карабах шикестеси" прозвучал в рамках Международного конгресса Санкт-Петербурга

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге завершился V Международный научный конгресс "Традиционная культура: творчество, поведение, ритуал», организованный сектором фольклора Российского института истории искусств на основе проекта "Фольклор народов России и стран СНГ", сообщила Trend Life представительница Азербайджана на конгрессе, ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства НАНА, Заслуженный деятель искусств Азербайджана, член "Международного совета по традиционной музыке" (ICTM) при ЮНЕСКО, учёный музыковед, доктор философии в области искусствоведения Сурая Агаева.

Одновременно с конгрессом проходила IX Международная школа молодых фольклористов. Целью такого комбинированного научного мероприятия, которое реализуется Институтом уже несколько лет, является необходимость обмена материалами и научными идеями молодых учёных в сочетании с лекциями опытных исследователей. В работе научного форума, длившегося в течение пяти дней в режиме онлайн трансляции, выступили ученые-фольклористы из России, Турции, Беларуси, Эстонии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана.

Сурая Агаева выступила с докладом "О разновидностях и своеобразии традиционной музыки Азербайджана". Учёный отметила, что во многих публикациях, посвящённых традиционной музыке, исследуются, в основном, различные области фольклора, то есть народного, непрофессионального, устного творчества. В то время как в Азербайджане к этой сфере творчества, помимо фольклора в его общепринятом понимании (народные песни, танцы, обряды и т.д.), относятся также жанры профессионального традиционного искусства: мугам и творчество ашугов.

На основе исследования средневековых и современных письменных источников, а также современной музыкальной практики Сурая Агаева привела ряд обоснований, свидетельствующих о профессиональном характере этих традиционных азербайджанских видов искусства. В частности, докладчик отметила, что ашуги, являясь профессиональными певцами-сказителями и музыкантами-инструменталистами, наряду с использованием в своём творчестве народных эпических произведений, народных поэтических и музыкальных форм, являются также авторами собственных песен и стихотворений. Исторические факты свидетельствуют, что для того, чтобы заслужить почётное в народе звание "Ашуг", молодые претенденты проходили и проходят многолетнее обучение у профессиональных наставников. Ученый подчеркнула принадлежность ашугского искусства к тюркской культуре, отметила исторические корни этого жанра, значение древнего эпоса "Дэдэ Горкуд" в его развитии, а также поэтическое творчество азербайджанского правителя шаха Исмаила Хатаи Сефевида (1487-1524), писавшего свои произведения на тюркско-азербайджанском языке. Сурая Агаева раскрыла этимологию названия "ашуг", связь ашугского искусства с профессиональным традиционным жанром мугама. В качестве музыкального примера прозвучал зарб (ритмический) мугам "Карабах шикестеси" в исполнении уроженцев Карабаха – народный артистов, ханенде Мансума Ибрагимова и Айгюн Байрамовой.

В интервью Trend Life Сурая Агаева сказала, что она не в первый раз использует возможность озвучить на крупных международных форумах эту жемчужину азербайджанской музыки, которая является одним из музыкальных символов Карабаха -неотъемлемой части Азербайджана.

"В 2016 году "Карабах шикестеси" прозвучал в Алматы, во время моего доклада на пятой конференции "Музыка тюркского мира" Международного совета по традиционной музыке (ICTM) при ЮНЕСКО, в 2019 году на международной конференции в Шанхае и в этом, 2020 году на конгрессе в Санкт-Петербурге".

В части, посвящённой искусству мугама, Сурая Агаева подчеркнула, что этот музыкальный жанр издавна развивался в Азербайджане во дворцах, в домах местной знати, на музыкальных меджлисах (собраниях), в присутствии знатоков поэзии и мугама, в условиях творческой конкуренции. Одним из показателей профессионализма исполнителей мугамных произведений, являвшихся зачастую их создателями, было желание осмыслить и классифицировать созданную музыку. В этом смысле научные трактаты средневековых ученых музыкантов Азербайджана Сафиаддина Урмави и Абдулгадира Мараги оказали большое влияние и на развитие макамно-мугамного искусства Ближнего и Среднего Востока последующих веков. Использование в качестве текста для вокальных произведений письменных образцов классической поэзии, написанных в сложных размерах аруз, их согласование с особенностями импровизационных и ритмических мелодий, дают основание причислять мугам к профессиональному виду музыкального искусства. Важной особенностью мугама, отличающего его от современных родственных жанров – узбекско-таджикского Шашмакома, уйгурского мукама, турецкого фасыла, арабской нубы – является преобладание импровизационных, ритмически свободных частей, исполняемых соло певцом-ханенде, в то время как названные выше жанры родственных культур исполняются в основном хором, что исключает возможность свободной импровизации. В докладе был подчёркнут большой вклад классиков азербайджанской музыкальной культуры Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева - старшего, Бюльбюля, Джаббара Гаръягдыоглу и других музыкантов в области изучения и развития национальной традиционной музыки.

(Автор: Вугар Иманов)