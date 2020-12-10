Дан старт Бакинскому международному фестивалю короткометражных фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане 10-15 декабря проходит Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов, сообщили Trend Life организаторы проекта. В связи с пандемией коронавируса и карантинным режимом в стране все мероприятия в рамках 11-го по счету кинофорума будут проведены в онлайн-формате.

Фестиваль организован Центром молодых кинематографистов "Cinema" при поддержке министерства культуры, министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также Гильдии продюсеров, Киноцентра "Низами", компаний "02 MEDİA" и "ÖZ FİLM".

В текущем году на фестиваль было направлено 3086 короткометражных фильмов из 72 стран мира (Италия, Турция, Германия, Франция, Бельгия, Иран, Китай, Россия, Грузия, Узбекистан, Польша, Египет, Афганистан, Румыния, Сирия, Испания, Португалия, Австралия, Канада, Болгария, Индия, Чехия, США, Великобритания, Швейцария, Швеция и другие). Среди них 97 киноработ были направлены на национальный конкурс.

По решению отборочной комиссии в конкурсную программу вошли 84 киноленты, которые будут бороться за награды фестиваля в категориях – "Международная программа", "Национальная программа" и "Cinemobil".

Все зарубежные и отечественные фильмы, включенные в конкурсную программу, будут транслироваться на сайте www.live.filmfestival.az.

Киноработы "Международной программы", которые будут бороться за награду "Qızıl Nar" ("Золотой гранат"), оценит жюри в составе - известного азербайджанского и российского режиссера, продюсера Олега Сафаралиева (председатель жюри); турецкого режиссера, продюсера, лауреата Международного Роттердамского кинофестиваля, кинофестиваля в Локарно, Сараевского кинофестиваля Мехмета Бахадыра Ера; директора Международного фестиваля документального кино DOKER, российского продюсера Ирины Шаталовой; лауреата европейских и американских кинонаград, режиссера Руфата Асадова.

33 фильма, включенных в "Национальную программу", будут оценивать – сценарист, тележурналист, киноредактор Надир Бадалов (председатель жюри); режиссер, продюсер, участник программы "Неделя критики" Каннского кинофестиваля Теймур Гаджиев и лауреат Казанского кинофестиваля Эртуран Наджафли.

В программе "Cinemobil" в текущем году поменялись правила - победителя выберут не зрители, а члены жюри "Национальной программы".

Работа кинофорума всегда направлена на поддержку отечественных режиссеров. Фестиваль осуществит техническую поддержку и постпродакшн для следующих проектов победителей национальной программы в категориях: "Лучший короткометражный художественный фильм" и "Лучший короткометражный документальный фильм". Для победителя в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" будет осуществлена поддержка только в постпродакшн.

Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов проводится с 2004 года. На фестивале были ранее представлены картины, завоевавшие признание престижных международных фестивалей, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар". Фестиваль является самым продолжительным и крупнейшим кинофестивалем в Азербайджане.

Информационная поддержка проекта – TREND

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)