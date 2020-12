Азербайджанская певица стала первой на международном конкурсе

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская исполнительница Нармин Керимбекова заняла первое место на международном конкурсе Voice of Turan ("Голос Турана"), который прошел в онлайн-формате в Казахстане, сообщает Trend Life.

В музыкальном онлайн-проекте приняли участие представители 15 стран. Нармин Керимбекова представила Азербайджан с композицией "Sevə-sevə" ("Любя"). Автор музыки - Эрболат Досболатули, авторы слов - Илькин Гусейнов и Нармин Керимбекова. Одним из условий конкурса было исполнение участниками композиций авторов из Казахстана. Автором оригинального текста песни Керимбековой является Ринат Заитов.

В состав жюри конкурса вошли известные деятели культуры и искусства Казахстана - исполнители, композиторы, поэты, продюсеры и т.д.

Отметим, что широкому зрителю имя Нармин Керимбековой cтало известно в 2015 году во время ее участия в азербайджанской версии международного вокального телевизионного шоу "Голос" ("The Voice") - "Səs Azərbaycan". Молодая исполнительница дошла до полуфинала в составе команды наставницы проекта, народной артистки, певицы и композитора Тунзали Агаевой. Исполнение композиций "Ain't nobody", "How Am I Supposed To Live", "Qara gözlər", "Çiçək yağışı", "Gülümse Kaderine" запомнилось слушателям искренностью, индивидуальностью и сильным вокалом.

(Автор: Джани Бабаева)