Маленький принц из Азербайджана борется за награду в Тайване

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" ("My Little Prince"/"Мой маленький принц") включен в число номинантов на награду Международного кинофестиваля в Тайване - 12th Hsin-Yi Children’s Animation Awards Film Festival, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта. Фестиваль пройдет 16-24 января 2021 года.

Анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" был снят на студии "Azanfilm" по заказу министерства культуры Азербайджана в 2019 году. Режиссер-постановщик – Ариф Магеррамов, художественный руководитель – Эльчин Эфендиев, автор сценария – Иман Исмаил, художник-постановщик - Амиль Гулиев, композитор – Азер Гаджиаскерли, звукорежиссер – Мехрибан Зяки, продюсер – Мушфиг Хатамов.

Этот анимационный фильм создан под впечатлением от произведений художницы Марьям Алекберли, посвященных повести французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Сочетание в фильме мыслей и чувств художницы Марьям Алекберли, навеянных произведением "Маленький принц", и 3D-анимации создали новую стилистику.

Отметим, что анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" был представлен на международных фестивалях, организованных в Турции, Бангладеше, Пакистане, России и Азербайджане.

Анимационный фильм стал победителем Международного кинофестиваля в Южной Корее (8th Seoul Guro International Kids Film Festival) в категории Bright Future.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)