Мы хотим, чтобы о нас тоже узнали! Новый проект в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартовал проект "Bizi də tanıyın" ("О нас тоже узнайте"), организованный Дворцом Гейдара Алиева и Главным управлением культуры города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца. Автором идеи проекта является директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

Главная цель проекта – выявление молодых талантов для последующего участия на международных конкурсах и фестивалях, представление их широкой общественности.

В проекте принимают участие талантливые воспитанники музыкальных учреждений, центров культуры и школ искусств. Участники выступают в различных музыкальных жанрах, представляя произведения национальных и мировых классиков. После завершения пандемии реализация проекта будет расширена на регионы страны. "Bizi də tanıyın" будет представлен на телеканалах и в соцсетях.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)