Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО)

Культура 19 февраля 2021 17:30 (UTC+04:00)
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки "Вплетая нить судьбы в ковер… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана в собрании Российского этнографического музея", сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Экспозиция, в которой представлены более ста уникальных экспонатов, подготовлена РЭМ совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Эксперты крупнейшего этнографического музея России в сотрудничестве со специалистами азербайджанского музея провели исследование памятников ковроткачества и декоративно-прикладного искусства Азербайджана из собрания РЭМ, которое формировалось на протяжении более столетия, определили их бытовое назначение, изучили технику изготовления и художественные особенности, отобрали самые интересные из них для выставки.

По результатам совместного исследования был выпущен одноименный объемный каталог, презентация которого состоялась на церемонии открытия выставки.

Среди экспонатов выставки более 40 ковров и ковровых изделий – предмет национальной гордости и выдающийся феномен культуры азербайджанцев, а также другие произведения декоративно-прикладного искусства мастеров Азербайджана XIX-XX веков. Большинство ковров изготовлены во второй половине XIX – первом десятилетии ХХ века. Наиболее ранним и уникальным образцом является ворсовый ковер "Сураханы", изготовленный в конце XVIII века в Баку.

Впервые представлены многие образцы вышивки, набойки, чеканки по меди, образцы женской одежды Азербайджана.

В церемонии открытия выставки приняли участие представители посольства Азербайджана в России, Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, представительства Министерства иностранных дел России в Санкт-Петербурге, Комитета по внешним связям, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Азербайджанского национального музея ковра, а также руководители других музеев и культурных учреждений.

Проект отражает богатство и значимость совместного культурного наследия России и Азербайджана для развития диалога и гуманитарного сотрудничества двух стран, он может служить примером гуманитарного взаимодействия в сфере сохранения, изучения и публичного представления музейных собраний.

Выставка будет открыта для посетителей до 18 мая 2021 года.

Отметим, что Азербайджанский национальный музей ковра успешно продвигает как в нашей стране, так и за ее пределами, искусство ковроткачества, которое является неотъемлемой частью нашей национальной культуры. Основным направлением деятельности музея на международном уровне является научное подтверждение принадлежности азербайджанских ковров, хранящихся в мировых музеях, нашей стране, а также внесение этого факта и названия нашей страны в их этикетажах и аннотации, каталогизация таких ковров и проведение их выставок в рамках исследовательских проектов.

Проекты сотрудничества в этой сфере реализуются во исполнение Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018–2022 годы.

Одним из таких важных проектов является выставка "Вплетая нить судьбы в ковер… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана в собрании Российского этнографического музея".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Image
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Начались военные учения Ирана и России в Индийском океане
Начались военные учения Ирана и России в Индийском океане
Азербайджано-иранские отношения вышли на новый этап - посол
Азербайджано-иранские отношения вышли на новый этап - посол
Патрушев проводит в Москве переговоры с главой парламента Ирана
Патрушев проводит в Москве переговоры с главой парламента Ирана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Реальные возможности инвесторов в стартапах! Экономика 17:42
На заседании ООН говорилось об армянском вандализме Политика 17:41
В портал е-sosial.az Минтруда Азербайджана поступило 46 миллионов обращений Общество 17:39
Uber проиграл судебное дело по правам своих сотрудников Европа 17:37
Агентства по развитию МСБ Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО) Общество 17:36
Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО) Культура 17:30
Тренировки минометных батарей азербайджанской армии с боевой стрельбой продолжаются (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:30
При Бакинском транспортном агентстве создан Общественный совет (ФОТО) Азербайджан 17:29
В библиотеке академии наук Азербайджана хранится книга со вставкой из бирюзы Общество 17:27
На освобожденных территориях Азербайджана обезврежено 880 мин - МЧС (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:24
У шехида Отечественной войны Азербайджана родилась дочь(ФОТО) Общество 17:18
Туркменская Altyn Kanun будет сотрудничать с ассоциацией Andersen Global Бизнес 17:16
В Азербайджане завершился тестовый экзамен по приему на госслужбу Общество 17:15
Азербайджанская делегация побывала в офисе TANAP в Анкаре (ФОТО) Экономика 17:13
Виновные в Ходжалинском геноциде должны быть привлечены к ответственности - Парламентская группа Эстония-Азербайджан Политика 17:12
Таджикистан привлек кредиты почти на 400 миллионов долларов Таджикистан 17:12
Транзитом через Азербайджан прошел первый в этом году блок-поезд из Китая Транспорт 17:09
Кыргызстан работает над сертификацией российских вакцин от COVID — глава МИД Кыргызстан 17:08
В Европе резко снизились запасы газа Европа 17:02
В январе 2021 года порты Турции приняли свыше 300 тыс. тонн грузов из Ливана Турция 16:58
Туркменистан и Россия готовятся к подписанию ряда новых соглашений Бизнес 16:56
Казахстан принял решение о прекращении проекта «KazSat-2R» Бизнес 16:55
В Баку введен в эксплуатацию новый туннель Экономика 16:54
В Баку открылись сельхозярмарки (ФОТО/ВИДЕО) Общество 16:53
Турецкие компании уже участвуют в процессе создания инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана – Минэкономики Бизнес 16:51
Словакия заинтересована в проектах "умных" городов на освобожденных территориях Азербайджана Бизнес 16:50
Словакия занимается определением сфер бизнеса для увеличения торговли с Азербайджаном Бизнес 16:49
Для людей с ограниченными возможностями по зрению представлен роман "Yenilməz" (ФОТО) Социум 16:47
Словакия работает над завершением основных экономических соглашений с Азербайджаном Бизнес 16:47
Южный газовый коридор представляет собой надежный вклад в энергетическую безопасность Словакии Экономика 16:47
Число дел, поступивших в Верховный суд Азербайджана, сократилось на 30 % Азербайджан 16:38
В ДР Конго зафиксирована вспышка чумы Другие страны 16:24
Сумгайытские погромы были совершены советскими властями, а не Азербайджаном - признание Паруйра Айрикяна Политика 16:21
Vətən yaxşıdır… – в школе, где учился Худаяр Юсифзаде установлен бюст шехида (ФОТО) Культура 16:08
Илон Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойны США 16:02
Распространение неуточненной информации может нанести вред общегосударственным интересам – СГБ Азербайджана Общество 15:56
Эксклюзивное интервью с Натаван Мамедовой из Израиля - кинозвезда 80-х, чемпион по кунг-фу, дарующая здоровье (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 15:42
Профессор Азербайджанского медуниверситета призвал не верить слухам по поводу вакцинации Общество 15:37
В ФРГ появится специальный представитель по вопросам вакцинации от коронавируса Европа 15:37
Индийская фармкомпания подала заявку на одобрение "Спутника V" в стране Другие страны 15:35
Азербайджан стремится к устойчивому повышению урожайности зерновых Бизнес 15:34
Туркменистан и Россия продолжили развивать положительную динамику в торговле Бизнес 15:30
Остаток средств по нотам и депозитным аукционам ЦБ Азербайджана приблизился к 1 млрд манатов Финансы 15:27
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии Бизнес 15:22
Стала известна дата начала выпуска кроссовок Nike и Adidas в Узбекистане Узбекистан 15:22
Стоимость экспортируемой Азербайджаном в Грузию электроэнергии выросла Энергетика 15:18
Проходит очередное заседание Комиссии по вопросам помилования Политика 15:17
Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана Бизнес 15:14
Азербайджан сократил добычу золота и серебра Бизнес 15:12
В Азербайджане выявлено еще 193 случая заражения COVID-19, вылечились 210 человек Общество 15:10
Узбекистан импортировал древесину и изделия из древесины из 50 зарубежных стран Узбекистан 15:09
В Азербайджане на четверть увеличилось финансирование социально ориентированных расходов Финансы 15:09
Долг Грузии Азербайджану снизился Финансы 15:08
Увеличился экспорт сигарет из Грузии в Азербайджан Бизнес 15:05
О критериях определения инвалидности в Азербайджане в случаях ампутации Общество 15:04
Грузия сокращает импорт газа из Азербайджана Энергетика 15:02
С начала года турецкий порт Амбарлы принял около 300 судов Турция 15:02
Южный Кавказ: время ломать старые стереотипы Южный Кавказ 15:01
Около 70% инвестиций в Азербайджане сформированы за счет внутренних источников Финансы 15:00
Турецкая компания построит в Туркменистане крупнейший элеватор Транспорт 14:57
Молдова возобновила почтовое сообщение с Туркменистаном Бизнес 14:50
Успешная деятельность “Karvan-L” в сфере строительства - ФОТО - ВИДЕО Общество 14:40
После 30-летней оккупации мы испытали радость освобождения Нагорного Карабаха - Эрдоган Политика 14:39
Грузия значительно увеличила импорт нефти из Азербайджана Энергетика 14:35
В целях открытия технопарков в Карабахе Азербайджан увеличивает число турецких игроков ИКТ 14:35
AZAL открыл продажу билетов на рейсы в Дубай Транспорт 14:34
Банки Азербайджана сократили куплю-продажу инвалюты Финансы 14:28
Экспорт Азербайджана в Иран вырос на 26% Экономика 14:27
В Азербайджане меняется порядок рассмотрения нарушений законодательства в сфере труда Общество 14:24
Узбекско-корейское СП объявило тендер на ремонтные услуги Тендеры 14:22
Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ Финансы 14:21
Необычный праздник - День смешивания разных красок в ярких композициях Милены Набиевой (ФОТО) Культура 14:16
На форуме в Анкаре создано Метеорологическое объединение тюркского мира (ФОТО) Политика 14:15
Доходы Renault в 2020 году упали на рекордные для компании €8 млрд Европа 14:14
ASCO огласило объемы промышленных и бытовых отходов за 2020 год Экономика 14:12
Британская JCB Sales Limited заинтересована в поставках спецтехники и оборудования для Туркменистана Бизнес 14:12
В Азербайджане разрабатывается законопроект об использовании дождевой воды Общество 14:11
В Азербайджане уменьшились показатели потребительских расходов Финансы 14:08
MOL Group назвала объём капзатрат на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 14:02
Завтра в Баку ожидаются дождь и мокрый снег Общество 13:49
Система электронного кабинета работников поможет разрешить ряд социальных проблем Экономика 13:48
Минстрой Туркменистана продлил тендер на строительство объектов в Марыйском регионе Тендеры 13:46
Парламент Азербайджана поблагодарил индонезийских коллег за позицию по Ходжалинскому геноциду Политика 13:42
В Джабраиле начался сев зерновых - Trend TV Общество 13:29
Азербайджанские военнослужащие, участвовавшие в учениях в Карсе, вернулись на родину (ФОТО) Политика 13:26
Азербайджан увеличил производство сельскохозяйственной продукции Бизнес 13:23
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в космической сфере (ФОТО) ИКТ 13:17
Заслуженная артистка Азербайджана Кюбра Алиева прошла первый этап вакцинации от COVID-19 Социум 13:08
Героический эпос нашего народа «Кероглу» в проекте «Аудиокнига» Azercell! ИКТ 12:55
Число азербайджанских компаний в Турции удвоилось Турция 12:53
MOL Group обнародовала данные по операциям на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 12:42
В Великобритании создали Агентство перспективных исследований и изобретений Европа 12:42
Перевалка нефтепродуктов через порты Турции в январе превысила 4 млн тонн Турция 12:28
Азербайджан сократил производство дизельного топлива Энергетика 12:20
MOL Group назвала объем добычи на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 12:17
В России за сутки выявили 13 433 заразившихся коронавирусом Россия 12:09
Азербайджанский певец назван лучшим в России Звёздный мир 12:08
Посещаемость занятий в школах Баку составляет около 85% - Управление образования Общество 12:07
Парламент Азербайджана рассмотрит более 20 вопросов на очередном заседании Политика 12:00
Восстанавливается ж/д путь Горадиз-Агбенд - репортаж Trend TV Политика 11:49
Все новости