Ковер "Сураханы" XVIII века и 100 уникальных экспонатов искусства Азербайджана представлены в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки "Вплетая нить судьбы в ковер… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана в собрании Российского этнографического музея", сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Экспозиция, в которой представлены более ста уникальных экспонатов, подготовлена РЭМ совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Эксперты крупнейшего этнографического музея России в сотрудничестве со специалистами азербайджанского музея провели исследование памятников ковроткачества и декоративно-прикладного искусства Азербайджана из собрания РЭМ, которое формировалось на протяжении более столетия, определили их бытовое назначение, изучили технику изготовления и художественные особенности, отобрали самые интересные из них для выставки.

По результатам совместного исследования был выпущен одноименный объемный каталог, презентация которого состоялась на церемонии открытия выставки.

Среди экспонатов выставки более 40 ковров и ковровых изделий – предмет национальной гордости и выдающийся феномен культуры азербайджанцев, а также другие произведения декоративно-прикладного искусства мастеров Азербайджана XIX-XX веков. Большинство ковров изготовлены во второй половине XIX – первом десятилетии ХХ века. Наиболее ранним и уникальным образцом является ворсовый ковер "Сураханы", изготовленный в конце XVIII века в Баку.

Впервые представлены многие образцы вышивки, набойки, чеканки по меди, образцы женской одежды Азербайджана.

В церемонии открытия выставки приняли участие представители посольства Азербайджана в России, Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, представительства Министерства иностранных дел России в Санкт-Петербурге, Комитета по внешним связям, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Азербайджанского национального музея ковра, а также руководители других музеев и культурных учреждений.

Проект отражает богатство и значимость совместного культурного наследия России и Азербайджана для развития диалога и гуманитарного сотрудничества двух стран, он может служить примером гуманитарного взаимодействия в сфере сохранения, изучения и публичного представления музейных собраний.

Выставка будет открыта для посетителей до 18 мая 2021 года.

Отметим, что Азербайджанский национальный музей ковра успешно продвигает как в нашей стране, так и за ее пределами, искусство ковроткачества, которое является неотъемлемой частью нашей национальной культуры. Основным направлением деятельности музея на международном уровне является научное подтверждение принадлежности азербайджанских ковров, хранящихся в мировых музеях, нашей стране, а также внесение этого факта и названия нашей страны в их этикетажах и аннотации, каталогизация таких ковров и проведение их выставок в рамках исследовательских проектов.

Проекты сотрудничества в этой сфере реализуются во исполнение Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018–2022 годы.

Одним из таких важных проектов является выставка "Вплетая нить судьбы в ковер… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана в собрании Российского этнографического музея".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)