Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО)

Культура 23 февраля 2021 14:20 (UTC+04:00)
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения видного театрального режиссера, актера, народного артиста Азербайджана Шамси Бадалбейли, сообщает Trend Life.

Шамси Бадал бек оглу Бадалбейли родился 23 февраля 1911 года в городе Шуша. Его отец Бадал бек Бадалбейли и его дядя Ахмед Агдамский (Бадалбейли) внесли большой вклад в развитие национального драматического и музыкального театрального искусства. Его мать Рахима ханум была из славной династии Каджаров. Его супруга Лейла Сафаралиева являлась правнучкой третьего Талышского хана, генерал-лейтенанта русской императорской армии Мир Мустафы хана Талышинского. Будучи педагогом, Бадал бек также выступал на сцене как актер, создал запоминающиеся образы в опереттах, операх и драматических спектаклях. Брат Шамси Бадалбейли – Афрасияб Бадалбейли также с юных лет работал в Азербайджанском национальном драматическом театре, обрел известность как один из выдающихся азербайджанских композиторов. Бадал бек Бадалбейли был двоюродным братом выдающегося композитора, основоположника современного национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли. Его сын – всемирно известный пианист, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли. Заслуги Шамси Бадалбейли были высоко оценены государством, он был удостоен многих почетных званий.

Народный артист СССР Фархад Бадалбейли: "Мне повезло по воле Аллаха родиться в такой семье. Это были люди, проникнутые идеей просвещения, идеей прогресса, они всегда старались изменить закостенелое общество и продвинуть его вперед в развитии, служить на благо страны. Просвещение было основным критерием для людей этого круга. Что бы они ни делали, их целью было – поломать оковы, мешающие развитию общества и государства. Плеяда просветителей начала 20 века, к которым относятся и мои родственники, сыграла огромную роль в том, что Азербайджан за век смог сделать такой огромный скачок в своем развитии. Эти люди заложили в умы понимание того, что Азербайджану нужно двигаться вперед, перенимать передовой опыт и учиться. В нас воспитывали качества истинных интеллигентов, и мы гордились не материальными благами, а своим умом, талантом, знаниями… Мы, азербайджанские музыканты, педагоги, стараемся продолжать традиции наших "гигантов" культуры".

Один из выдающихся представителей национального режиссерского искусства ХХ века Шамси Бадалбейли внес большой вклад в развитие азербайджанского театра. После окончания средней школы учился в Бакинском педагогическом техникуме и еще в студенческие годы участвовал в спектаклях как актер-любитель. В 1927 году поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу народных инструментов, а затем продолжил образование в классе теории композиции под руководством Узеира Гаджибейли. В 1932 - 1942 годах ставил спектакли в Азербайджанском государственном драматическом театре.

В конце 1941 года Шамси Бадалбейли был командирован в Тебриз как корреспондент газеты "За Родину". В 1943-1949, 1956-1961, 1963-1974 годах был директором и художественным руководителем Государственного театра музыкальной комедии (ныне Государственный академический музыкальный театр). Велики заслуги Шамси Бадалбейли в формировании этого театра, воспитания плеяды талантливых актеров, совершенствовании театральной труппы. Поставленные им десятки спектаклей, в том числе в Государственном театре оперы и балета, отличались оригинальностью, ярким колоритом, музыкальным оформлением.

Народная артистка Афаг Баширгызы: "Шамси Бадалбейли был уникальной личностью. У него было особое чутье - он лучше всех мог распознать талант в актере. Ему принадлежит большая роль в становлении и развитии нашего театра и национального икусства. Благодаря Шамси Бадалбейли, театр вышел на новый уровень, начал выступать со спектаклями за пределами Азербайджана. Шамси Бадалбейли всегда интересовался жизнью актеров, уделял внимание бытовым и социальным проблемам актеров театра, помогал их решать. Всегда оказывал материальную поддержку актерам, у которых была низкая зарплата. Он был золотым человеком, никогда никому не отказывал в помощи".

В 1974-1976 годах был директором и художественным руководителем Государственной филармонии имени Муслима Магомаева. С 1976 года - председатель Театрального общества. Обладая харизматичной внешностью и актерским талантом, Шамси Бадалбейли также снимался в художественных фильмах, среди которых "O qızı tapın", "Axırıncı aşırım", "Xatirələr sahili" и "Ömrün səhifələri".

Шамси Бадалбейли скончался 23 мая 1987 года, похоронен во Второй аллее почетного захоронения. Его именем названа улица в Баку, а на стене дома, в котором жил актёр, установлена мемориальная доска.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Image
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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