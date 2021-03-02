Ярослав Трифонов создал в соцсетях своеобразный театр одного актера (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов представляет в соцсетях произведения известных авторов, сопровождающиеся видеорядом, сообщает Trend Life. Создав своеобразный театр одного актера в соцсетях, он показывает, что и в период пандемии, когда театры закрыты, можно творить.

Среди авторов произведений - Владимир Высоцкий, Валентин Гафт, Евгений Евтушенко, Нармина Мамедбейли и другие.

Театром одного актера называют театральную постановку, в которой участвует всего один исполнитель. В таких представлениях обычно минимум сценических эффектов, декораций и музыкального наполнения. Однако это не значит, что представление создает единственный человек - в производстве могут участвовать режиссеры, драматурги, сценографы и композиторы. В такой постановке можно инсценировать так называемую монодраму по сюжету единственного произведения или создать спектакль-концерт из нескольких стихотворений, песен, коротких рассказов одного или разных авторов. В качестве литературной основы в таком сольном представлении используются традиционные пьесы, автобиографии, поэтические сочинения.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)