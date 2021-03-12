В Баку подвели итоги конкурса "Весенние сюжеты"

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку подведены итоги конкурса детского рисунка «Весенние сюжеты», сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В конкурсе приняли участие учащиеся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ (педагог Инна Баширова).

Почетными грамотами победителя были награждены: в категории до 7 лет – Лейла Зейниева, Кира Степенко и Джавад Гурбанов, в категории старше 8 лет – Надин Насирова, Фатима Давали-Магомед и Алия Ахмедзаде. Самые маленькие 4-х летние участники Гасан Гаджиев и Джейлин Мамедова получили грамоты за активное участие в конкурсе.

Всем призерам были вручены детские книги.

(Автор: Вугар Иманов)