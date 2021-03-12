В Баку подвели итоги конкурса "Весенние сюжеты"

Культура 12 марта 2021 19:47 (UTC+04:00)
В Баку подвели итоги конкурса "Весенние сюжеты"

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку подведены итоги конкурса детского рисунка «Весенние сюжеты», сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В конкурсе приняли участие учащиеся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ (педагог Инна Баширова).

Почетными грамотами победителя были награждены: в категории до 7 лет – Лейла Зейниева, Кира Степенко и Джавад Гурбанов, в категории старше 8 лет – Надин Насирова, Фатима Давали-Магомед и Алия Ахмедзаде. Самые маленькие 4-х летние участники Гасан Гаджиев и Джейлин Мамедова получили грамоты за активное участие в конкурсе.

Всем призерам были вручены детские книги.

(Автор: Вугар Иманов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Посол Казахстана вручил Михаилу Гусману орден &quot;Дружбы&quot; II степени согласно указу Токаева
Посол Казахстана вручил Михаилу Гусману орден "Дружбы" II степени согласно указу Токаева
Проект паспорта вакцинации ЕС будет включать лишь вакцины, одобренные ЕМА
Проект паспорта вакцинации ЕС будет включать лишь вакцины, одобренные ЕМА
Грузия принимает участие в Берлинской международной туристической бирже
Грузия принимает участие в Берлинской международной туристической бирже
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
«Встретимся в Карабахе» - на платформе Baku Network состоялась международная конференция с участием экспертов из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии (ВИДЕО) Политика 20:27
Как партизан Украины поддерживали листовками со стихами азербайджанского поэта (ФОТО) Культура 20:21
Посол Казахстана вручил Михаилу Гусману орден "Дружбы" II степени согласно указу Токаева В мире 20:07
В Баку подвели итоги конкурса "Весенние сюжеты" Культура 19:47
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 19:30
Будут разработаны стратегический и операционный планы Фонда возрождения Карабаха (ФОТО) Общество 19:27
На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Политика 19:16
В танковых подразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проводятся занятия (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 19:04
ОАО "Mega Life Insurance" включена в реестр БОС Азербайджана Финансы 18:58
Европейские компании намерены продолжить деятельность в Азербайджане (ФОТО) Экономика 18:49
Конкурентоспособные тарифы делают азербайджанскую электроэнергию более выгодной для Грузии Энергетика 18:45
Поступления от экспорта нефтепродуктов производства Бакинского НПЗ превысили $330 млн Энергетика 18:39
Структура при Минсельхозе Азербайджана направит свыше 25 тыс. манатов на аудит финотчетности Финансы 18:36
ПО "Азеригаз" будет отправлять абонентам уведомления о приостановлении подачи газа Энергетика 18:30
В Азербайджане изменились правила субсидирования производства сельхозпродукции Экономика 18:23
Туркменский НПЗ объявил тендер на закупку бурового оборудования Тендеры 18:18
В Азербайджане внесена ясность в вопрос стоимости земельного участка для частного строительства Экономика 18:16
Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr" Политика 18:12
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Политика 18:07
В Азербайджане соотношение чистой минимальной зарплаты к среднемесячной выросло до 38% Экономика 18:03
Проект паспорта вакцинации ЕС будет включать лишь вакцины, одобренные ЕМА Европа 18:01
Французская компания поставит в Азербайджан крупную партию электровозов Экономика 17:52
Грузия принимает участие в Берлинской международной туристической бирже Грузия 17:42
Представители Минобороны Азербайджана и местных органов ИВ продолжают навещать семьи шехидов (ФОТО) Общество 17:39
Муниципальные чиновники не должны принимать решения единолично - минюст Общество 17:31
Высота волн на Каспии достигла 5,5 метра — Фактическая погода Общество 17:29
Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с армянскими военнослужащими (ФОТО) Политика 17:22
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку химпродукции Тендеры 17:18
В Азербайджане сократился объем кредитов, выданных правительственным учреждениям Финансы 17:10
Минздрав Азербайджана одобрил применение российской вакцины "Спутник V" Общество 17:05
В Физули обнаружена очередная партия брошенного армянами оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 17:04
“Nar” подводит итоги 2020 года ИКТ 16:56
Фермерам в Азербайджане будут выданы субсидии (ВИДЕО) Экономика 16:54
Семье шехида Отечественной войны подарена трехкомнатная квартира в Мингячевире (ФОТО) Общество 16:50
Канцлер Австрии заявил, что отдельные страны ЕС заключили тайные сделки о поставках вакцин Европа 16:45
Отреставрированы рукописи Хуршидбану Натаван (ФОТО) Культура 16:43
В Азербайджане выявлено 576 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 217 человек Общество 16:41
Грязевые вулканы в Азербайджане будут использоваться в туристических целях Экономика 16:37
В Министерстве связи Азербайджана и его структуре произведены новые назначения Экономика 16:31
ЕС намерен достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета Европа 16:23
Испания почти в 3 раза увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 16:20
100-летний "Марш Истикляль" прозвучал со сцены Международного центра мугама Культура 16:16
Азербайджан нарастил импорт удобрений более чем в 5 раз Бизнес 16:11
ЦБ России и Туркменистана активизируют надзор за деятельностью кредитных организаций Финансы 16:08
Граждане Азербайджана остаются основной клиентской базой местного оздоровительного туризма Экономика 16:05
Microsoft уведомила о выявлении "нового семейства" компьютерных программ-вымогателей США 15:58
Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией по вакцине "Спутник V" Турция 15:57
Сербия вводит локдаун на выходные Европа 15:55
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрит свыше 1000 обращений Политика 15:54
Победа в Отечественной войне создала новые возможности для развития Азербайджана - депутат Экономика 15:52
Товуз под снежным покрывалом (ФОТО) Общество 15:48
На выходные Бакметрополитен протестирует поезда Общество 15:44
OMV Petrom перечислит значительные средства в госбюджет Грузии Энергетика 15:39
В Азербайджане не было обращений в суд из-за необоснованного прекращения выплаты пенсий Общество 15:36
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) Политика 15:26
Саудовская Аравия возобновит внешнее авиасообщение с 17 мая Арабские страны 15:23
В Азербайджане будет определен реабилитационный потенциал лиц с инвалидностью Общество 15:22
АБР окажет поддержку развитию азербайджанского рынка капитала Финансы 15:11
В Нахчыванской АР растет производство сельскохозпродукции Бизнес 15:08
Дальнейший рост инфицирования в Азербайджане сделает неизбежным ужесточение карантина - депутат Общество 15:05
Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО) Политика 15:05
Двусторонняя торговля между Грузией и Венгрией возросла Бизнес 15:03
ОАЭ объявили о создании в Израиле инвестфонда на $10 млрд Арабские страны 15:02
Инвестиции в Грузию в 2020 упали в два раза Грузия 14:54
До конца года Туркменистан вернет часть иностранных кредитов в сельхозсекторе Бизнес 14:53
Президент ассоциации "Опера Европа" одобрил предложение азербайджанского дирижера Культура 14:44
Чешские компании заинтересованы в участии в сфере ВИЭ Азербайджана Энергетика 14:42
Госдеп США разочарован решением суда о досрочном освобождении армянского террориста Турция 14:32
Промпроизводство в Нахчыванской АР выросло с начала года Бизнес 14:31
Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ВИДЕО) Азербайджан 14:24
При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана Туркменистан 14:12
Чехия надеется получить доступ к «Южному газовому коридору» - министерство промышленности Энергетика 14:05
В Японии обнаружили неизвестный штамм коронавируса Другие страны 14:03
Чехия и Азербайджан подпишут новое соглашение об энергосотрудничестве – министерство Энергетика 14:00
Экспорт британских товаров в ЕС сократился в январе на 41% после завершения Brexit Европа 13:59
Россия отмечает конструктивный настрой Азербайджана и Армении в рамках трехсторонней рабочей группы по Карабаху Политика 13:55
Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана не создают рисков для стабильности в регионе - МИД России Политика 13:53
AccessBank объявляет тендер на обеспечение печатными изделиями. Экономика 13:50
В Азербайджане разработаны предложения по увеличению некоторых соцвыплат Общество 13:48
Казахстанский контейнеровоз "Барыс" вернулся из Баку в порт приписки Транспорт 13:43
В Азербайджане снизилось количество преступлений при несении военной службы - военная прокуратура Общество 13:37
Боевой опыт ВС Азербайджана изучают в армиях многих стран мира - Закир Гасанов Политика 13:26
Объем ВВП Нахчыванской АР увеличился Бизнес 13:17
Соцвыплаты за март в Азербайджане будут осуществлены до праздника Новруз - госфонд соцзащиты Экономика 13:16
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение заслуженного артиста Парвиза Багирова Общество 13:15
Фонд YAŞAT покрыл расходы на операции еще трем ветеранам войны (ФОТО) Общество 13:08
В Баку названы победители фестиваля Sözün nizamı, посвященного Году Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 13:06
Назван объем иностранных кредитов на развитие транспортно-коммуникационного сектора Туркменистана Транспорт 13:05
SOCAR Polymer экспортировала более 90% произведенного полипропилена Бизнес 13:03
В Азербайджане вакцинировались от коронавируса более 443 тыс. человек Общество 12:55
Завтра осадки в Баку прекратятся Общество 12:53
В Нахчыванской АР сократился объем платных услуг населению Бизнес 12:50
Омбудсмен Азербайджана призвала ЕС оказать давление на Армению в связи с картами минных полей Политика 12:44
Nar готов внедрить в Азербайджане стандарт сети 5G ИКТ 12:40
Бакинская высшая школа нефти продолжает проводить ориентационную программу для студентов первокурсников (ФОТО) Общество 12:39
В “ASAN Login” создана возможность видеорегистрации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:38
Нахчыванская АР увеличила вложения в основной капитал Финансы 12:34
У ВОЗ нет данных о том, что вакцина AstraZeneca может наносить вред здоровью Европа 12:34
Nar планирует расширить свою ИТ-инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана ИКТ 12:31
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новопостроенной «Н-ской» воинской части Внутренних войск (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:23
Все новости