В Баку подвели итоги конкурса "Весенние сюжеты"
БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку подведены итоги конкурса детского рисунка «Весенние сюжеты», сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.
В конкурсе приняли участие учащиеся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ (педагог Инна Баширова).
Почетными грамотами победителя были награждены: в категории до 7 лет – Лейла Зейниева, Кира Степенко и Джавад Гурбанов, в категории старше 8 лет – Надин Насирова, Фатима Давали-Магомед и Алия Ахмедзаде. Самые маленькие 4-х летние участники Гасан Гаджиев и Джейлин Мамедова получили грамоты за активное участие в конкурсе.
Всем призерам были вручены детские книги.
(Автор: Вугар Иманов)
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