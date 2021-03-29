Рухулла Сидги – он продал стихотворения отца, чтобы учиться в Москве. Воплотил более 300 образов в 250 городах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он был одним из первых азербайджанских актеров театра и кино, создал более 300 разнообразных характерных образов, ставил спектакли. Его творчество имело большое значение не только для развития национального драматического театра, но и становления театрального искусства ряда стран.

28 марта исполнилось 135 лет со дня рождения великого актера, лауреата Государственной премии, ордена Ленина и многочисленных наград, народного артиста Азербайджана и СССР Рухулла Сидги.

Рухулла Фатуллах оглы Ахундов родился в пригороде Баку в селе Бузовна 28 марта 1886 года. Его отец Молла Фатуллах был не только религиозным деятелем, но и преподавателем литературы, писал стихи, считался последователем национальных классиков Физули и Насими, прививая детям любовь к поэзии и науке. Потеряв отца в 18 летнем возрасте, по совету друзей, продает его рукописные стихотворения, чтобы получить образование в Москве. Однако, средств не хватает, и он возвращается домой.

Сценическую деятельность начал в труппе одного из пионеров азербайджанского музыкального театра и основоположника национального профессионального театрального искусства Гусейна Араблинского в 1906, сыграв первую роль Теймур Ага в спектакле "Визирь Лянкяранского ханства". Сыграв в драме "Родина" образ Сидги, взял себе в псевдоним имя этого персонажа. В том же году впервые воплощает в спектакле Наджаф бек Везирова женский образ Телли в комедии "Имя есть, самого нет", так как в те годы женщины не выступали на театральной сцене. Также учился актёрскому мастерству у основоположника национального реалистического театра Джахангира Зейналова.

Много гастролировал не только в городах Азербайджана, но и в Грузии, Туркменистане, Узбекистане, России, Украине, Иране и т.д., где также ставил спектакли как режиссер в Грузии, Средней Азии, Иране, на Северном Кавказе. В частности, в 1912 в Иреване поставил и сыграл две роли в драме Наджаф бека Везирова "Трагедия Фахреддина". Затем до 1916 работал в Гяндже, где осуществил постановку произведений Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" и "Не та, так эта". А в 1916 в Ташкенте ставил оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", "Аршин мал алан", "Асли и Керем", содействуя формированию узбекского музыкально-драматического театра. С 1906–1920 выступил в более 250 городах!

С 1924 года и до конца жизни был ведущим актёром Азербайджанского театра имени Азизбекова (ныне Государственный академический национальный драматический спетакль). Творчество Сидги имело большое значение для развития национального драматического театра. Крупнейший мастер национальной сцены, Сидги создал многогранные образы, как в азербайджанской, так и в мировой классической драматургии. Игра его отличалась глубоким раскрытием внутреннего мира сценических персонажей, высокой эмоциональностью и выразительностью.

Лучшие роли: Гаджи Гара ("Гаджи Гара" Мирзы Фатали Ахнудзаде), Надир ("Надир шах" Наримана Нариманова), Каджар ("Вагиф" Самеда Вургуна), Агаларов ("Утро Востока" Энвера Мамедханлы), Атакиши ("Севиль" Джафара Джабарлы), Рустам ("Сиявуш" Гусйена Джавида), Лир, Отелло ("Король Лир", "Отелло" Уильяма Шекспира) и др.

С 1925 года по 1947 год снимался в фильмах "Во имя Всевышнего", "Дочь Гилана", "Гаджи Гара", "Золотой куст", "Крестьяне", "Фатали-хан".

Одним из ярких театральных ролей стал шах Каджар. Время, когда Самед Вургун написал свое первое драматургическое произведение - героическую драму "Вагиф" (1938), было обозначено тяжелым дыханием предвоенной поры: в Европе поднимал свою звериную голову фашизм, а по советской стране проносился ураган сталинских репрессий. Так что общественно-политические события стали первым побуждающим мотивом для написания этого героического произведения, в котором в яркой художественной форме проявился гражданский патриотический дух великого поэта.



Драма "Вагиф" отражала один из важнейших периодов истории азербайджанского народа - борьбу с иноземным захватчиком, героическое сопротивление народных масс, населения Карабахского ханства войскам шаха Каджара в XVIII веке.

Неоднозначно воспринимался в спектакле образ шаха Каджара в исполнении Сидги Рухуллы. Дело в том, что он был достаточно хорошо разработан и в ранних драматургических, еще дореволюционных произведениях, и Сидги Рухулла уже был исполнителем этих ролей. В этой драме Каджар представлен единой гранью деспота, кровожадного и беспощадного садиста, что и воплотил Сидги Рухулла, сгустив краски до концентрации образа в самых черных, зловещих и мрачных тонах, изображая кровавого деспота - за что актеру и было высказано критикой немало упреков. Но с точки зрения исторической ситуации - предвоенного времени создания пьесы и спектакля, в таком подходе драматурга и актера есть определенный резон в оправдании именно такой подачи образа: Каджар - враг и должен вызывать лютую ненависть к себе, трансформируя ее на ожесточенную борьбу и сопротивление народа против захватчиков и агрессоров...

Рухулла Сидги скончался в Баку 5 мая 1959 года. В тот день весь город пришел на церемонию прощания с выдающимся актером, которая проходила в театре Аздрамы. В СМИ было опубликовано несколько памятных статей от видных общественных деятелей и представителей культуры. У гроба, который был установлен на сцене театра, актера в последний путь с почетом провожали первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Вели Ахундов, руководители республики, видные деятели науки и культуры, специально из Москвы прибыли министр культуры СССР Николай Михайлов. Похоронен на Аллее почётного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)