Выпущена книга Айдына Кязымзаде «Летопись азербайджанского кино» с 1898 по 2018 год

БАКУ /Trend Life/ - Выпущена книга известного киноведа, журналиста, заслуженного деятеля искусств Айдына Кязымзаде «Летопись азербайджанского кино» (Azərbaycan kino salnaməsi) в двух томах, сообщил Trend Life глава пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Али Велиев. Научный редактор издания – заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев.

В двухтомнике «Azərbaycan kino salnaməsi» представлена фильмография с 1898 по 2018 год — картины, снятые киностудией «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, различными киностудиями, кинокомпаниями и телеканалами. В издание вошли полнометражные и короткометражные кинокартины, телевизионные и анимационные фильмы, художественные сюжеты из сатирического киножурнала «Мозалан», а также материалы о кинорежиссерах.

Издание предусмотрено для учреждений культуры и искусства, телеканалов, СМИ, кинолюбителей и широкой читательской аудитории. При реализации проекта использованы материалы и фото из архивов киностудии «Азербайджанфильм», Государственного фильмофонда и личных архивов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)