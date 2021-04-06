Бакинский бардовский весенний огонёк: Эти песни проникают не в уши, а прямо в душу (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Эти песни проникают не в уши, а прямо в душу", - говорил Владимир Высоцкий об авторской песне.

Авторская песня – это своеобразный жанр, когда песня создается на глубоком эмоциональном подъеме, в неформальной дружеской обстановке. Бардовское исполнение принято характеризовать как поющую поэзию, так как на первом плане здесь именно слова, а мелодическое сопровождение под гитару лишь способствует эмоциональному воздействию. Авторскую песню также называют формой духовного общения людей. Этому жанру присущи особая задушевность и глубокая искренность в выражении сокровенных мыслей.

Бакинский Клуб авторской песни (КАП) был создан в 1974 году. На протяжении многих лет проходил традиционный Бакинский фестиваль авторской песни, но в этом году в связи с пандемией Клуб авторской песни решил представить "Бардовский весенний огонёк" в соцсетях в виртуальном формате, сообщает Trend Life. Ведущими были президент и вице-президент клуба Джавид Имамвердиев и Вяфа Мамедова.

"Несмотря на то, что жизнь разбросала представителей КАП "Баку" по различным уголкам мира, они продолжают любить свой родной Баку и всегда выступают под флагом именно бакинского клуба. В связи с этим необходимо отметить, что наш клуб по авторскому составу является одним из сильнейших на постсоветском пространстве. На фестиваль в Баку съезжаются барды не только из СНГ, но и из стран дальнего зарубежья. В 2018 году прошел XIII Международный фестиваль авторской песни и поэзии. Надеюсь на скорейшее завершение пандемии, чтобы вновь встречаться с друзьями и соотечественниками из разных стран, радовать себя и зрителей", - отметил Джавид Имамвердиев.

В концертной программе прозвучали музыкальные номера в исполнении Якова Когана, Ибрагима Имамалиева, Роберта Авадяева, Владимира Цирульника, Давида Альтмана, Чингиза Бахадова, Андрея Офицерова, Владимира Оксиковского, Александра Барьюдина, Владимира Рагимова, Олега Шмакова, Александра Маркмана, Эльдара Асадова, Джавида Имамвердиева и Ануара Будагова. Краткий видеообзор представлен ниже.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)