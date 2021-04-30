Ансамбль Алима Гасымова выступит на Чеховском фестивале в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Ансамбль всемирно известного исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова выступит в рамках XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова в Москве (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Ансамбль Алима Гасымова познакомит зрителей с искусством мугама. Программа "Мир воздвигнут на любви" будет представлена в Театральном зале Московского международного Дома музыки 3 и 4 июля 2021 года.

В состав ансамбля входят: ханенде - народный артист Азербайджана Алим Гасымов и его дочь, заслуженная артистка Фяргана Гасымова, музыканты Рауф Исламов (кяманча), Зяки Валиев (тар), Рафаэль Аскеров (балабан), Джавидан Набиев (нагара).

За почти 30-летнюю историю фестиваля в программах Мировой серии было представлено более 500 спектаклей разных сценических жанров из 51 страны мира, заняв достойное место в ряду самых крупных мировых театральных смотров.

Чеховский фестиваль, традиционно проходивший в Москве один раз в два года в летние месяцы, давно стал ярким и желанным событием в культурной жизни города.

При этом Чеховский фестиваль впервые пройдет в новом формате: вместо традиционных двух месяцев спектакли фестивальной программы будут представлены в течение всего календарного года.

XV Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова откроется 14 мая 2021 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)