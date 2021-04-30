Определены победители конкурса "Великое возвращение" - питчинг в Госфильмофонде Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялся питчинг конкурса проектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение"), объявленного Министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Для прозрачности конкурса прямая трансляция питчинга велась на странице Госфильмофонда в YouTube-канале.

На питчинге.было представлено 26 проектов, которые оценивались жюри с учетом художественных и кинематографических сторон.

Процесс отбора проводился путем открытого голосования жюри. Победителями конкурса стали 11 кинопроектов.

Художественные фильмы

№ Представляющая компания Название проекта 1 ООО "İnteraz Media and Broadcasting" "Tanrının nəbzi" ("Пульс Бога") 2 ООО студия "Mozalan" "İkinci planetin qırmızı rəngi" ("Красный цвет второй планеты") 3 ООО "Karvan production" "Arxa cəbhə" ("Тыл") 4 Студия "Debüt" "İki gün" ("Два дня") 5 ООО "Ultra Production" "Hasar" ("Ограда")