Определены победители конкурса "Великое возвращение" - питчинг в Госфильмофонде Азербайджана
БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялся питчинг конкурса проектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение"), объявленного Министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.
Для прозрачности конкурса прямая трансляция питчинга велась на странице Госфильмофонда в YouTube-канале.
На питчинге.было представлено 26 проектов, которые оценивались жюри с учетом художественных и кинематографических сторон.
Процесс отбора проводился путем открытого голосования жюри. Победителями конкурса стали 11 кинопроектов.
Художественные фильмы
|
№
|
Представляющая компания
|
Название проекта
|
1
|
ООО "İnteraz Media and Broadcasting"
|
"Tanrının nəbzi" ("Пульс Бога")
|
2
|
ООО студия "Mozalan"
|
"İkinci planetin qırmızı rəngi" ("Красный цвет второй планеты")
|
3
|
ООО "Karvan production"
|
"Arxa cəbhə" ("Тыл")
|
4
|
Студия "Debüt"
|
"İki gün" ("Два дня")
|
5
|
ООО "Ultra Production"
|
"Hasar" ("Ограда")
Документальные фильмы
|
№
|
Представляющая компания
|
Название проекта
|
1
|
Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы
|
"Fulya" ("Фулья")
|
2
|
Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы
|
"Müharibənin uşaqları" ("Дети войны")
|
3
|
ООО "Balans"
|
"Çin olan gizlinlər" ("Тайны, ставшие явью")
|
4
|
Студия "Debüt"
|
"Evimin səsi" ("Голос дома")
Анимационные фильмы
|
№
|
Представляющая компания
|
Название проекта
|
1
|
ООО "Birlik kinostudiyası"
|
"Qarabağ nağılı" ("Карабахская сказка")
|
2
|
ООО "OB Film"
|
"Tarix" ("История")
Отметим, что цель конкурса – поддержка творческих личностей, работающих в области отечественного кинематографа, стимуляция деятельности государственных студий и независимых продюсерских центров, работающих в этом направлении, а также создание кинолент о Великой Победе в Отечественной войне.
(Автор: Джани Бабаева)