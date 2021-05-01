Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО)

Культура 1 мая 2021 16:23 (UTC+04:00)
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первого мая народному художнику Азербайджана Маису Агабекову исполнилось бы 80 лет, сообщает Trend Life. Мастер кисти ушел из жизни 17 июня 2020 года, оставив после себя большое творческое наследие, воплощенное в картинах и кинематографе.

Маис Агабеков родился 1 мая 1941 года в Баку, со школьной скамьи у него появилась любовь к изобразительному искусству.

ой отец очень любил рисовать, хотя по профессии он был физиком и работал в системе образования. У меня сохранились его дневники, где рядом с текстом всегда присутствовали какие-то интересные зарисовки. Правда, я отца не видел, он ушел на фронт, когда мне было шесть месяцев, и не вернулся. Забота о многодетной семье легла на плечи моей матери. А вот старший брат Назим был профессиональным художником. Но, к сожалению, мы его тоже очень рано потеряли, в 23 года - он упал, и травма обернулась летальным исходом. В наше время было очень много специализированных кружков, которые особо одаренных даже отправляли на практику. Я ходил в Дом пионеров, и мне, наряду с несколькими другими 13-14-летними ребятами, посчастливилось побывать в Шуше, где мы трудились над натурными зарисовками".

Выпускник Азербайджанского государственного училища им. Азима Азимзаде и Всесоюзного государственного института кинематографии. Это было в 1964 году. В тот год на 18 мест на художественном факультете ВГИКа поступило 500 заявлений, и потому прием документов был прекращен досрочно. Когда удрученные Маис и его земляк, бакинец Юра Корнеев направлялись к выходу со своими конкурсными работами в громоздких папках, на них обратил внимание проходивший по вестибюлю преподаватель вуза. И чудо! Он не только с интересом просмотрел отлично выполненные эскизы бакинцев, но и учинил разнос членам приемной комиссии: как можно прекращать прием документов, даже не просмотрев работы всех абитуриентов! "Ведь так же можно закрыть двери перед самыми талантливыми!", - возмущался он. Всевышний никогда не оставляет без награды труд людей. Маис Агабеков был не только талантливым, но и очень трудолюбивым человеком, поэтому судьба была благосклонна к нему.

Впоследствии он вспоминал: "Честно говоря, я никогда не думал о больших материальных благах. Я не собираюсь строить многоэтажные дома, покупать дорогие машины... Однако по жизни считаю себя человеком успешным - у меня прекрасная семья, есть мастерская, мое любимое дело, и мне этого достаточно… Вынужденный участвовать в семейных торжествах, посещать свадьбы или другие мероприятия, я обычно ищу возможность сбежать – близкие это хорошо знают. Не потому, что мне скучно или неуважительно отношусь к собравшимся, нет! Меня тянет к себе оставшийся на мольберте холст - постоянно думаю о работе. Порой просто не могу дождаться, когда увижу то, с чем расстался каких-нибудь пару часов назад".

А учеба во ВГИКе была особенно памятной.

"Это был специализированный вуз, в котором учились и будущие режиссеры, и сценаристы, и продюсеры, и директора фильмов, и актеры, и операторы. Там учились ребята из разных республик, но бакинцы почему-то во всех сферах особенно выделялись. Например, Фикрет Багиров был своеобразной личностью, а также капитаном волейбольной команды ВГИКа, Эльдар Гулиев - его задатки одаренного режиссера прослеживались еще тогда, Октай Миргасымов, который выделялся своей интеллигентностью и эрудицией, и многие другие наши соотечественники. Мы все очень крепко дружили, по вечерам собирались, слушали музыку - в нашем общежитии всегда царила уютная и творческая обстановка. Нынешние студенты позавидовали бы нам, потому что сейчас среди учащихся не наблюдается подобной спаянности".

Работал на киностудии "Азербайджанфильм", был художником - постановщиком около 40 отечественных фильмов, среди которых такие культовые картины, как "Насими", "Бабек", "Низами", "Легенда серебряного озера", "Загородная прогулка", "День казни", "Записки дервиша", "Цена счастья", "Жизнь испытывает нас" и т.д.

"Порой мне очень хотелось, чтобы между фильмами выдался перерыв, и я мог заниматься живописью. Понимаете, живопись для меня - самое главное. Дело в том, что кино - коллективное искусство, где каждый норовит высказать свои идеи. И чтобы творческий процесс протекал без затруднений, необходима сплоченность. Ведь какой бы ты ни был индивидуальностью, в итоге ты должен подчиниться общей концепции, которая возникла у режиссера, потому что все-таки он является главным автором картины. Почему нам порой настолько приятно пересматривать фильмы 50-60-х годов - потому что люди, которые над ними работали, вкладывали в них душу. Не было халатного отношения. Мы настолько жили этим, что даже по ночам собирались и дискутировали. Люди того периода не шли ни на какие компромиссы - если мне сценарий не нравился, я никогда не соглашался за него браться. То же самое и режиссер, и все остальные работники кинематографа - мы просто деликатно отказывались".

Фильм – всегда плод коллективного творчества, и большинство создателей произведений этого жанра всегда остаются за кадром. Более того, считается, что чем меньше видна в фильме работа художника, тем выше его профессионализм.

"Работа художника в кино заключается не в разукрашивании стены, оформлении, он решает изобразительное состояние сценария, видит пространство, которое подчиняется замыслу автора. Например, в исторических фильмах не обойтись без декораций, в создании которых важная роль принадлежит художнику-постановщику. В современном фильме, если действие происходит в определенном интерьере, необходимо учитывать движение актеров, мизансцены, все это немыслимо без художника. Да, сейчас есть масса новшеств в кинематографе - компьютерная графика, хромакей, с помощью которых воссоздают освещение, декорации, фон, но и это делается с непосредственным участием художника".

Сложность в том, что надо найти в себе силы меняться перед каждым фильмом. Ведь художник обладает индивидуальным почерком, у него свое видение мира, чисто субъективное. А в сфере кино приходится постоянно ломать себя, перестраиваться как минимум из-за смены жанров.

"Я работал над очень многими историческими фильмами, в изобразительном решении которых нельзя было ошибаться. Потому что каждая эпоха - это определенная аура, обстановка, и в окружающем нас антураже нет ничего готового, чтобы пойти и снимать. Например, в фильме "Бабек" действие происходит в 9-м веке. Где мы найдем архитектуру 9-го века, чтобы в округе не было современных строений, телеграфных столбов, асфальтированных дорог? Это нереально, и поэтому художнику приходится продумывать все с нуля, стараясь не допустить ошибок. Потому что фильм смотрят разные люди, и наряду с обыкновенными зрителями его оценивают историки, этнографы, литераторы, каждый из которых стремится найти ошибку".

Маис Агабеков воспитал плеяду талантливых художников. Был профессором Азербайджанской академии художеств, членом Союза художников, руководителем отдела "Художество в кино" Гильдии кинорежиссеров. Его картины были представлены на международных выставках в России, Германии, Казахстане, Турции, Австрии и других странах. Произведения Маиса Агабекова хранятся в Государственном музее Востока, Художественном фонде России, различных азербайджанских музеях и частных коллекциях. А источником вдохновения всегда были женщины и природа.

"Я не ставил перед собой цели придерживаться определенного стиля или подражать кому-то, это отклик души. Меня всегда интересовала тайна мироздания и прочие вечные темы, которые проявляются на моих картинах... У нас было достаточно сложное детство. Мать одна поднимала на ноги четверых детей в послевоенное время. Во-вторых, меня обучали женщины - и в Доме пионеров, и в художественном училище - они всегда были нежны и очень хорошо ко мне относились. Для меня материнство - это святое. Люди появляются на свет, делают свои первые шаги, получают воспитание именно благодаря матери, отец в этом деле всегда играет второстепенную роль…Источником вдохновения была и первозданная природа в разных своих проявлениях - и ветреная, и теплая, и суровая, и солнечная. Несмотря на то, что я редко пишу пейзажи, очень многое впитываю от природы. Нет такого художника, который бы разом взял и написал что-то гениальное - чтобы выразить свое мастерство на плоскости или в объеме, требуется трудолюбие. Или композиторы, чьи произведения мы слушаем, восхищаемся и не задумываемся о том, что за каждым стоящим творением скрываются бессонные ночи, душевная боль, напряженный труд. Ничто не дается просто...".

(Автор: Вугар Иманов)

Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Image
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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