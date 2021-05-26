Азербайджанцы оказались в Долине смерти в США (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Проживающие в США азербайджанские исполнители Орхан Зейналлы и Ройа Мириева презентовали в социальной сети свой новый клип, снятый на песню "Bulud", сообщили Trend Life в пресс-службе музыкантов.

Съемки видеоролика прошли в трех американских штатах – Нью-Йорке, Неваде и Калифорнии, где кадры были отсняты в Долине смерти.

В долине расположена самая низкая точка Северной Америки.

Видеоклип снят азербайджанцами, проживающими в Америке - режиссерами одной части видео выступили Роял Исмайлов и Эльчин Сулейманов, а второй - Расул Меликзаде.

"Bulud" - третья совместная работа Орхана Зейналлы и Ройи Мириевой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)