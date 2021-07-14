Племена амазонок в Азербайджане, или Жизнь на звездах – взгляд из Ичеришехер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На открытой площадке галереи Art Tower в Ичеришехер в рамках музыкального фестиваля "Симург" и фестиваля искусств Art Fest Nizami прошла презентация книги Эльдара Амирова "Мыслитель, затменный славой поэта" о научном мировоззрении Низами Гянджеви, сообщает Trend Life. Мероприятие было посвящен Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа.

На открытии руководитель Arts Council Azerbaijan, автор идеи и руководитель Art Fest Nizami, художник Дадаш Мамедов подчеркнул, что книга посвящена анализу научных взглядов великого мыслителя и в ней представлены уникальные факты – исследования начальника секретариата президента НАНА, доктора философии по политическим наукам, доцента Эльдара Амирова.

"Art Fest Nizami включает в себя воркшопы для фотографов и художников, выставки, показы мультипликационных фильмов и другие мероприятия, посвященные творчеству Низами Гянджеви. Основная цель фестиваля – привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта", – отметил Дадаш Мамедов.

Куратор Art Fest Nizami – директор художественной школы Art School Сона Гулиева.

Автор и руководитель фестиваля "Симург", пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Тагизаде отметила, что если раньше конкурс проходил только среди пианистов, то в этом году в проекте принимают участие и исполнители на струнных и духовых инструментах, вокалисты.

"Симург" – это не только концерты, но и образовательные проекты, а также воркшопы и художественные выставки. Такой формат фестиваля связан с тем, что организаторы стремятся выявлять все грани таланта юных участников, расширять их кругозор", – отметила Саида Тагизаде.

Фестиваль проводится при поддержке министерств образования и культуры Азербайджана, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Baku Media Center, НПО Arts Council Azerbaijan, Pasha Holding и Aqua Vita.

Эльдар Амиров рассказал о своей книге, основанной на анализе научных взглядов Низами Гянджеви в стихах из "Хамсэ" (Пятерица) – памятника национальной литературы, включающего пять поэм: "Сокровищницу тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Повествование об Искандере" и "Лейли и Меджнун".

"Хамсэ" является своеобразной энциклопедией своего времени, в которой нашли свое отражение вопросы истории, общественно-политической жизни, естествознания, медицины и психологии, морально-нравственные и просветительские аспекты, образы легендарных персонажей, традиции и героизм азербайджанского народа", – сказал Эльдар Амиров.

Автор также использовал различные источники, научные исследования и библиографические сведения, связанные с творчеством великого поэта.

В частности, в книге отражены сведения об амазонках Кавказской Албании и ее столице Барде. В поэме "Повествование об Искандере" Низами Гянджеви поместил амазонок в соседстве с Гаргарской степью в городе Барде. По Низами, недалеко от Барды проживали раздельно от бардинских женщин 30 тысяч мужчин. По сведениям учёного, историка, географа и путешественника Ягута ал-Хамави, в начале XIII здесь также был расположен город Гаргар. В нагорной части Карабаха, севернее истоков реки Гаргар, возвышалась гора Гырх-гыз ("Сорок девушек"), вершина которой называлась Гызгаласы ("Девичья башня"), а название села Хатынбейли ("Женщина-правительница") тоже могло входить в круг подобных топонимов. Царица города женщин – Барды и его окрестностей Нушаба, принявшая Александра Македонского у себя, в какой-то степени является художественным образом предводительницы амазонок. А в поэме "Хосров и Ширин" говорится о жизни на звездах, правда сделал это Низами не в единой концепции, как Джордано Бруно, а в предположении. Это говорит об изучении Низами мироздания и Вселенной.

Гостям была представлена концертная программа с участием оперных исполнителей, народной артистки Фидан Гаджиевой и заслуженного артиста Фарида Алиева, а также тариста, заслуженного артиста Сахиба Пашазаде и других музыкантов.

В заключении Эльдар Амиров провел автограф-сессию книги, ответил на вопросы гостей вечера, среди которых были представители культуры и науки, творческой молодежи и дипломатических миссий.

Среди гостей, высоко оценивших презентацию, были народный артист Мабуд Магеррамов, заслуженный работник культуры Зохра Алиева, глава департамента культурных программ YARAT, поэтесса Ульвия Ахундова, поэтесса Ирана Гасымова, художница и дизайнер Хураман Каплан, ученая Нушана Гасымзаде и другие.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)