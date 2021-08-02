Призовой фонд 5 тыс. манатов: Бакинский международный кинофестиваль объявил о приеме заявок

БАКУ /Trend Life/ - XII Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов объявил о приеме заявок отечественных и зарубежных режиссеров, сообщили Trend Life в оргкомитете проекта.

Прием заявок на участие в фестивале, который пройдет в Баку с 12 по 16 ноября 2021 года, продлится до 25 августа.

Режиссеры в возрасте до 35 лет могут представить свои короткометражные киноленты продолжительностью не более 35 минут для участия в международной, местной программе фестиваля, а также секции Cinemobil.

Победители местного конкурса в номинациях "Лучший игровой фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучшее социальное видео" будут награждены главным призом фестиваля "Золотой гранат" и денежным призом.

Общий призовой фонд местной секции фестиваля составляет 5 000 манатов.

Фильмы, представленные авторами на фестиваль, будут рассмотрены отборочной комиссией и включены в конкурс. Официальная программа кинофорума будет объявлена ​​первого ноября.

Ежегодно для участия в Бакинском международном фестивале короткометражных фильмов отправляют более 2000 кинолент из разных стран мира. В их числе картины, получившие признание на престижных международных фестивалях, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар". В конкурсе фестиваля участвуют фильмы, отобранные по определенным показателям.

Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов поощряет и поддерживает молодые таланты. Объединяя молодых кинематографистов, он ежегодно расширяет свою аудиторию.

Фестиваль, основанный Центром молодых кинематографистов CINEMA в 2004 году, проводится при поддержке министерства культуры Азербайджана. Поддержку мероприятию оказывают Киноцентр "Низами", киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, компания ÖZ FİLM.

(Автор: Джани Бабаева)