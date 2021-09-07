Более 200 уникальных фотографий – В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Шахмара Алекперова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд видного киноактера и кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Шахмара Алекперова. Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

В личный архивный фонд вошли более 200 уникальных фотографий, посвященных жизни и творчеству Шахмара Алекперова, а также газетные статьи, плакаты, журналы, режиссерские сценарии и другие архивные материалы.

Большая часть архива передана семьей Шахмара Алекперова.

Отметим, что Шахмар Алекперов родился 23 августа 1943 года в городе Кировабад (ныне – Гянджа). Когда Шахмару было девять лет, семья переехала в Баку. Он обучался на актёрском факультете Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С III курса играл на сцене Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Вскоре получил от режиссёра Адиля Искендерова приглашение в созданную им студию "Киноактерство" на киностудии "Азербайджанфильм".

На киностудии "Азербайджанфильм" Шахмар Алекперов проявил себя как актер и режиссер, а также дублировал фильмы. Среди известных ролей – Газанфар ("Семеро сыновей моих"), Иман ("Последний перевал"), Ариф ("Жизнь испытывает нас"), Азад ("В Баку дуют ветры"), Гатыр Мамед ("Мститель из Гянджабасара"), Джавидан ("Бабек"), Ибрагим ("Пора седлать коней") и др.

В 1987 году Шахмар Алекперов (совместно с Гюльбениз Азимзаде) снял свой первый фильм "Экзамен". Алекперов снял также такие фильмы, как "Газельхан" и "Ночь без края".

Актёр скончался 12 августа 1992 года, после продолжительной болезни, на 49-м году жизни.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)