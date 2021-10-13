Скончалась Бэлла Руденко

Культура 13 октября 2021 21:26 (UTC+04:00)
Скончалась Бэлла Руденко

БАКУ /Trend/ - Сегодня, в Москве, на 89-ом году жизни скончалась советская, украинская и российская оперная певица (колоратурное сопрано), педагог, профессор Московской консерватории, народная артистка СССР (1960), лауреат Государственной премии СССР Бэлла Андреевна Руденко, передает Trend.

Она родилась посёлке Боково-Антрацит (ныне город Антрацит Луганской области Украины). В 1956 году окончила с отличием Одесскую консерваторию им. А. В. Неждановой (ныне Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой) по классу пения О. Н. Благовидовой.

В 1955 году дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета. С 1956 года — солистка Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко. В 1960 году после блистательного выступления на Декаде украинского искусства в Москве певице в возрасте 27 лет было присвоено звание «народной артистки СССР». В 1972 году дебютировала на сцене Большого театра в Москве в партии Людмилы в опере «Руслан и Людмила» М. И. Глинки. Постановщик спектакля Б. Покровский специально пригласил Бэлу из Киева для исполнения этой партии. В 1973—1988 годах — солистка Большого театра.

С 1957 года много гастролировала по городам СССР и за рубежом (Франция, Япония, США, Канада, Великобритания, Мексика, Бразилия, Норвегия, Швеция, Польша, Венгрия, Чехословакия, Филиппины), выступала на сценах оперных театров Италии (в том числе «Ла Скала»), Германии, Югославии .В 1992 году возглавила Фонд развития Большого театра.

Закончила певческую деятельность в 1995 году. Прощальным спектаклем певицы в Большом театре была опера П. Чайковского «Иоланта». В 1995—1999 годах — художественный руководитель оперной труппы Большого театра. Педагогическую деятельность начала в Киевской консерватории (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского) (класс сольного пения). С 1977 по 2017 год преподавала в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (с 1989 — профессор кафедры сольного пения).

Бэ́ла Андре́евна Руде́нко (укр. Бела Андріївна Руденко; 18 августа 1933, Боково-Антрацит, УССР, СССР) — советская, украинская и российская оперная певица (колоратурное сопрано), педагог, профессор Московской консерватории. Народная артистка СССР (1960)[1]. Лауреат Государственной премии СССР .
Бэлла Руденко была замужем за народным артистом Азербайджанской ССР, ныне Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы. Их сын Теймур был концертмейстером группы фаготов Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского; заслуженный артист России (2005).

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