Все для зрителей! Бакинская русдрама о новшествах и сюрпризах

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна готовит ряд сюрпризов и премьер для любимой публики.

Второго октября после длительного перерыва, вызванного карантинными мерами в связи с пандемией, театр распахнул свои двери перед любимыми зрителями. Открытие театрального сезона было ознаменовано показом спектакля по пьесе Николая Гоголя "Женитьба".

Как рассказал Trend Life главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, открытие театра приятное, но в тоже время очень ответственное событие.

"Самое главное - мы приступили к работе, весь наш коллектив очень воодушевлен и настроен на продуктивную работу. У театра довольно обширный репертуар для детей и взрослых. Безусловно, в новом сезоне мы готовим для публики интересные премьеры. Сейчас работаем над документальным спектаклем, который посвящен 44-дневной Отечественной войне. Также мы должны представить постановку по произведению выдающегося драматурга Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в черном". Читку спектакля и его обсуждение труппа проводила в онлайн-формате, теперь нужно "перенести" все задуманное на сцену. И, конечно, юбилей нашего театра, который мы не смогли отметить, но обязательно проведем. Планов и идей много...", - сказал Шаровский.

Заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов отметил, что цены на билеты как на спектакли для взрослых, так и на детские представления остались прежними.

По словам Мамедова, для театра важно сделать процесс выбора и покупки билетов зрителями максимально удобным.

"Благодаря системе iTicket зрители могут заказывать билеты на наши спектакли онлайн, им необязательно приходить в кассу театра. В период карантинного режима онлайн-сервисы стали еще более актуальными. И мы, заботясь и уделяя больше внимание удобству и комфорту нашей публики, активно сотрудничаем с компанией по онлайн-продаже билетов iTicket. Сейчас за билетами не нужно приходить в театр, их можно приобрести онлайн, а также во всех торговых центрах столицы и центрах ASAN xidmət.

Кстати, недавно состоялось собрание замдиректоров театров с руководителем компании iTicket.az Зией Мамедовым. Прошла плодотворная встреча, где каждый выступил с рабочими предложениями и выдвинул идеи. На днях обновлен сайт компании, хотелось бы отметить, что у нее есть филиалы в ОАЭ, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, России, в ближайшие дни должно открыться представительство в Украине. Компания готова помогать театрам в промоушне спектаклей. В iTicket работают настоящие профессионалы своего дела, сотрудничество нашего театра с ними приносит и будет приносить результативные плоды", - добавил Мамедов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)