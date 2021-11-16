В Баку представлено красочное мультимедийное шоу "Музыкальный проектор" в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В минувший уик-энд в Центре культуры Службы государственной безопасности прошел концерт камерного оркестра Avanqard, организованный Art-East Media Group, сообщает Trend Life.

Концерт представлен при поддержке киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сети кинотеатров CinemaPlus и Фонда молодежи Азербайджана. Вечер был посвящен первой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

В концертной программе - мультимедийном шоу "Музыкальный проектор" были представлены известные композиции из любимых анимаций, картин и фильмов мирового кинематографа в сопровождении кадров из картин. Выступления артистов сопровождались хореографическими номерами, были представлены композиции с театральными спецэффектами и ярким шоу. В составе камерного оркестра Avanqard 21 профессиональный музыкант, которым руководит дирижер Ариф Асланов, и композитор Тамилла Ахадова, являющаяся душой коллектива.

По словам руководителя Art-East Media Group Миралескера Асланова, коллектив, созданный всего полгода назад, принял участие в ряде знаменательных презентаций, вызвав положительные отклики, в связи с чем решено было представить полноценную концертную программу. В репертуаре коллектива ныне более шестидесяти саундтреков из кинофильмов и анимаций.

Концерт вызвал большой интерес медийных личностей, среди которых были народные артисты Эльдар Мансуров, Фуад Османов и Аян Миргасымова, актеры Абдугани Алиев и Гасым Наги, представители эстрады, классического жанра, телеведущие, писатели, творческой интеллигенции и молодежи.

Завершился вечер патриотической композицией Пике Ахундовой "Vətənə doğru", посвященной воинам-освободителям, героям Карабахской войны.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)