Большой праздник кино в Баку - давно такого не было! Звезды на открытии международного фестиваля – участники из 18 стран (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С утра в Киноцентре "Низами" царила оживленная обстановка – начался показ картин XII Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщает Trend Life. А вечером прошло торжественное открытие Фестиваля, который стал ярким событием в культурной жизни столицы после более полуторагодовалого вынужденного перерыва в связи с пандемией.

Открытие вызвало большой интерес! Сразу было видно, насколько все соскучились по таким масштабным мероприятиям в области кино. Люди очень тепло встречались и общались, многие впервые в период пандемии, на лицах была искренняя радость и счастье. А некоторые точно впервые встречались, как говорится вживую, ведь ранее были знакомы только через соцсети, где и завязалась дружба. Все с большим удовольствием фотографировались друг с другом, представители киноиндустрии раздавали интервью. Среди гостей было множество звезд кино, режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов, творческих личностей.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

Выступивший первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев рассказал о заботе и внимании государства к развитию кинематографа и представителям киноиндустрии в стране, о важной миссии кино в деле пропаганды морально-нравственных и патриотических ценностей, предоставления широкой общественности, в том числе зарубежной, о традициях, культуре, обычаях и славной истории страны. Была отмечена важность проведения фестиваля в деле развития кинематографа в стране, выявления новых талантов, реализации дальнейших проектов.

Роль кино в современном мире огромна. Ведь кинематограф заставляет людей грустить и веселиться, преподносит новые идеи и закрепляет старую информацию, помогает заглянуть в прошлое, глубже понять настоящее и попробовать представить будущее. Можно с уверенностью сказать, что кинокартины, изменяя сознание отдельного индивида, оказывают сильное влияние на общество в целом. Людям постоянно нужны свежие веяния в этом виде искусства, поэтому мир кино и социум всегда развиваются в параллельных направлениях. В итоге, зритель может получить богатое разнообразие эмоций и множество новых идей, которые способны изменить не только его расположение духа, но и моральные принципы, образ жизни, привычки.

Директор фестиваля Фехруз Шамиев отметил, что работа кинофорума всегда направлена на поддержку отечественных режиссеров. Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов проводится с 2004 года. Ранее на фестивале были представлены картины, получившие признание на престижных международных фестивалях, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар". Фестиваль является самым продолжительным и крупнейшим в Азербайджане.

Ведущим вечера был теле-радиоведущий Анар Велиев, который подробно рассказал о проведении фестиваля и приглашал на сцену гостей. В ходе мероприятия были представлены презентационные видеоролики фестиваля.

В этом году на участие в фестивале заявки подали авторы 3217 короткометражных фильмов из 72 стран мира. Из них 82 работы были заявлены в национальную конкурсную программу. По решению отборочной комиссии 30 фильмов из 18 стран (Испания, Великобритания, Италия, Турция, Бельгия, Иран, Россия, Португалия и др.) включены в международную конкурсную программу фестиваля, и 26 кинолент - в национальную программу.

Оценивать фильмы международной конкурсной программы будут известный публицист, писатель, автор сценария ряда художественных и документальных кинокартин Орхан Фикретоглу, член Европейской киноакадемии и комиссии по отбору номинантов на премию "Оскар" от Украины, украинский кинопродюсер Юлия Синькевич, один из основателей кинофестиваля в Белграде, успешный сербский продюсер Мирослав Магорович и лауреат международных кинофестивалей, турецкий кинорежиссер, сценарист Эрдем Тепегез. Мирослав Магорович и Эрдем Тепегез со сцены Киноцентра "Низами" поделились своим мыслями о фестивале, современными тенденциями кинематографа и пожелали участникам успехов.

В состав жюри национальной конкурсной программы вошли известная актриса, народная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки, переводчик, поэт, публицист Салим Бабуллаоглу, участник и победитель ряда кинофестивалей, кинорежиссер Эльмаддин Алиев, которые также отметили важность проведения фестиваля и обещали объективно оценивать фильмы.

Впервые на фестивале в этом году была вручена награда "Qızıl Nar" (Золотой гранат) за "За заслуги в азербайджанском кинематографе". Наградой был отмечен известный режиссер, сценарист, оператор и продюсер Гусейн Мехтиев. Данная награда отныне будет ежегодно вручаться кинематографистам.

Одно из новшеств 12-го по счету фестиваля – подготовленный молодыми скульпторами новый дизайн статуэтки "Qızıl Nar", являющейся главной наградой мероприятия. Наряду с этим, победители национальной конкурсной программы в категориях "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший социальный ролик" получат денежную награду. Общий призовой фонд национальной конкурсной программы - 5 тысяч манатов.

Еще одним сюрпризом от организаторов фестиваля станет показ работ номинантов Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA). В результате сотрудничества организаторов фестиваля с British Council бакинскому зрителю будут продемонстрированы четыре фильма - номинанты и победители премии BAFTA (2020-2021).

На сцену были также приглашены члены жюри прошлогоднего фестиваля, который в связи с жестким режимом карантина в 2020 году был проведен онлайн. Выступили режиссер и продюсер Олег Сафаралиев (Россия-Азербайджан, председатель жюри 11-го фестиваля), сценарист и тележурналист Надир Бадалов и режиссер Эртуран Наджафи. В видеоформате обратились прошлогодние лауреаты в международной и национальной программе в номинации "Лучший художественный фильм" - режиссеры Георгий М. Унковский (Македония) и Азер Аллахвердиев (Азербайджан), были представлены их картины STİCKER (Наклейка) и ÜÇ YOL (Три дороги).

XII Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов пройдет с 19 по 23 ноября. В ходе фестиваля короткометражные фильмы будут демонстрироваться в течение пяти дней в Киноцентре "Низами", начиная с 12.00. Объявление победителей и церемония награждения состоятся 23 ноября в 19.00. Фестиваль короткометражных фильмов организован Центром молодых кинематографистов "Cinema", и проводится при поддержке министерства культуры Азербайджана. Поддержку мероприятию оказывают Киноцентр "Низами", киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, Госфильмофонд Азербайджана, Гильдия продюсеров Азербайджана, компания ÖZ FİLM и British Council.

Информационная поддержка: Trend.az, Milli.az.

(Автор и фото - Вугар Иманов)